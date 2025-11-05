Credia Layer (CRED) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Credia Layer cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsCRED cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Credia Layer cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Credia Layer cenas prognoze
$0.03546
$0.03546$0.03546
-0.42%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:59:07 (UTC+8)

Credia Layer Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Credia Layer varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.03546apmērā 2025. gadā.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Credia Layer varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.037233apmērā 2026. gadā.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā CRED cena ir $ 0.039094 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā CRED cena ir $ 0.041049 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, CRED mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.043101 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, CRED mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.045256 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Credia Layer cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.073718.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Credia Layer cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.120080.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.03546
    0.00%
  • 2026
    $ 0.037233
    5.00%
  • 2027
    $ 0.039094
    10.25%
  • 2028
    $ 0.041049
    15.76%
  • 2029
    $ 0.043101
    21.55%
  • 2030
    $ 0.045256
    27.63%
  • 2031
    $ 0.047519
    34.01%
  • 2032
    $ 0.049895
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.052390
    47.75%
  • 2034
    $ 0.055010
    55.13%
  • 2035
    $ 0.057760
    62.89%
  • 2036
    $ 0.060648
    71.03%
  • 2037
    $ 0.063681
    79.59%
  • 2038
    $ 0.066865
    88.56%
  • 2039
    $ 0.070208
    97.99%
  • 2040
    $ 0.073718
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Credia Layer cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.03546
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.035464
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.035494
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.035605
    0.41%
Credia Layer (CRED) cenas prognoze šodien

CRED prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.03546. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) CRED cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.035464. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) CRED cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.035494. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Credia Layer (CRED) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, CRED prognozētā cena ir $0.035605. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Credia Layer cenas statistika

$ 0.03546
$ 0.03546$ 0.03546

-0.42%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 21.23K
$ 21.23K$ 21.23K

--

Jaunākā CRED cena ir $ 0.03546. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -0.42% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 21.23K.
Papildus tam, CRED daudzums apgrozībā ir 0.00 ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 0.00 apmērā.

Kā iegādāties Credia Layer (CRED)

Vēlies iegādāties CRED? Tagad vari iegādāties CRED ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Credia Layer un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties CRED tagad

Credia Layer Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Credia Layer reāllaika cenu lapā, Credia Layer pašreizējā cena ir 0.03546USD. Credia Layer(CRED) apjoms apgrozībā ir 0.00 CRED , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $0.00.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.06%
    $ -0.002329
    $ 0.03903
    $ 0.03465
  • 7 dienas
    0.77%
    $ 0.015459
    $ 0.085
    $ 0.02
  • 30 dienas
    0.77%
    $ 0.015459
    $ 0.085
    $ 0.02
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Credia Layer piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.002329, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.06% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Credia Layer tika tirgota par augstāko cenu $0.085 un zemāko cenu $0.02. Tās cena mainījās par 0.77%. Šī pēdējā laika tendence liecina par CRED potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Credia Layer piedzīvoja izmaiņas 0.77% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.015459 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas CRED cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Credia Layer cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu CRED cenas vēsturi

Kā darbojas Credia Layer (CRED )cenu prognozēšanas modulis?

Credia Layer cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst CRED iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Credia Layer nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās CRED prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Credia Layer cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver CRED nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē CRED dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Credia Layer nākotnes potenciālā.

Kāpēc CRED cenas prognozēšana ir svarīga?

CRED cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt CRED tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, CRED sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir CRED cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Credia Layer (CRED) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā CRED cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 CRED 2026. gadā?
1 Credia Layer (CRED) cena šodien ir $0.03546. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, CRED pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā CRED cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Credia Layer (CRED) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 CRED līdz 2027. gadam.
Kāda ir CRED paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Credia Layer (CRED) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir CRED paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Credia Layer (CRED) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 CRED 2030. gadā?
1 Credia Layer (CRED) cena šodien ir $0.03546. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, CRED pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir CRED cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Credia Layer (CRED) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 CRED līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:59:07 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.