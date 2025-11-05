Openverse Network (BTG) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini Openverse Network cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsBTG cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu Openverse Network cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

Openverse Network cenas prognoze
$7.845
$7.845$7.845
-2.25%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:56:13 (UTC+8)

Openverse Network Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Openverse Network varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 7.845apmērā 2025. gadā.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, Openverse Network varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 8.2372apmērā 2026. gadā.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā BTG cena ir $ 8.6491 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā BTG cena ir $ 9.0815 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, BTG mērķa cena 2029. gadā ir $ 9.5356 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, BTG mērķa cena 2030. gadā ir $ 10.0124 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā Openverse Network cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 16.3091.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā Openverse Network cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 26.5659.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 7.845
    0.00%
  • 2026
    $ 8.2372
    5.00%
  • 2027
    $ 8.6491
    10.25%
  • 2028
    $ 9.0815
    15.76%
  • 2029
    $ 9.5356
    21.55%
  • 2030
    $ 10.0124
    27.63%
  • 2031
    $ 10.5130
    34.01%
  • 2032
    $ 11.0387
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 11.5906
    47.75%
  • 2034
    $ 12.1701
    55.13%
  • 2035
    $ 12.7786
    62.89%
  • 2036
    $ 13.4176
    71.03%
  • 2037
    $ 14.0884
    79.59%
  • 2038
    $ 14.7929
    88.56%
  • 2039
    $ 15.5325
    97.99%
  • 2040
    $ 16.3091
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa Openverse Network cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 7.845
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 7.8460
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 7.8525
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 7.8772
    0.41%
Openverse Network (BTG) cenas prognoze šodien

BTG prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $7.845. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) BTG cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $7.8460. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) BTG cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $7.8525. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

Openverse Network (BTG) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, BTG prognozētā cena ir $7.8772. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā Openverse Network cenas statistika

$ 7.845
$ 7.845$ 7.845

-2.25%

$ 14.91M
$ 14.91M$ 14.91M

1.90M
1.90M 1.90M

$ 69.98K
$ 69.98K$ 69.98K

--

Jaunākā BTG cena ir $ 7.845. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -2.25% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 69.98K.
Papildus tam, BTG daudzums apgrozībā ir 1.90M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 14.91M apmērā.

Kā iegādāties Openverse Network (BTG)

Vēlies iegādāties BTG? Tagad vari iegādāties BTG ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties Openverse Network un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties BTG tagad

Openverse Network Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti Openverse Network reāllaika cenu lapā, Openverse Network pašreizējā cena ir 7.845USD. Openverse Network(BTG) apjoms apgrozībā ir 0.00 BTG , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $14.91M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.08%
    $ -0.759999
    $ 8.995
    $ 7.395
  • 7 dienas
    -0.50%
    $ -7.8950
    $ 15.977
    $ 6.461
  • 30 dienas
    0.20%
    $ 1.2890
    $ 19
    $ 6.103
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās Openverse Network piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.759999, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.08% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās Openverse Network tika tirgota par augstāko cenu $15.977 un zemāko cenu $6.461. Tās cena mainījās par -0.50%. Šī pēdējā laika tendence liecina par BTG potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā Openverse Network piedzīvoja izmaiņas 0.20% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $1.2890 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas BTG cenas izmaiņas.

Apskati pilnu Openverse Network cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu BTG cenas vēsturi

Kā darbojas Openverse Network (BTG )cenu prognozēšanas modulis?

Openverse Network cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst BTG iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz Openverse Network nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās BTG prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt Openverse Network cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver BTG nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē BTG dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu Openverse Network nākotnes potenciālā.

Kāpēc BTG cenas prognozēšana ir svarīga?

BTG cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt BTG tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, BTG sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir BTG cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar Openverse Network (BTG) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā BTG cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 BTG 2026. gadā?
1 Openverse Network (BTG) cena šodien ir $7.845. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, BTG pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā BTG cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka Openverse Network (BTG) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 BTG līdz 2027. gadam.
Kāda ir BTG paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Openverse Network (BTG) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir BTG paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, Openverse Network (BTG) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 BTG 2030. gadā?
1 Openverse Network (BTG) cena šodien ir $7.845. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, BTG pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir BTG cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka Openverse Network (BTG) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 BTG līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:56:13 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.