AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini AVIAH Protocol cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsAVIAH cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu AVIAH Protocol cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

AVIAH Protocol cenas prognoze
$6.105
-0.94%
USD
Faktiskais
Prognoze
AVIAH Protocol Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, AVIAH Protocol varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 6.105apmērā 2025. gadā.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, AVIAH Protocol varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 6.4102apmērā 2026. gadā.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā AVIAH cena ir $ 6.7307 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā AVIAH cena ir $ 7.0673 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, AVIAH mērķa cena 2029. gadā ir $ 7.4206 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, AVIAH mērķa cena 2030. gadā ir $ 7.7916 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā AVIAH Protocol cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 12.6918.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā AVIAH Protocol cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 20.6736.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 6.105
    0.00%
  • 2026
    $ 6.4102
    5.00%
  • 2027
    $ 6.7307
    10.25%
  • 2028
    $ 7.0673
    15.76%
  • 2029
    $ 7.4206
    21.55%
  • 2030
    $ 7.7916
    27.63%
  • 2031
    $ 8.1812
    34.01%
  • 2032
    $ 8.5903
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 9.0198
    47.75%
  • 2034
    $ 9.4708
    55.13%
  • 2035
    $ 9.9444
    62.89%
  • 2036
    $ 10.4416
    71.03%
  • 2037
    $ 10.9637
    79.59%
  • 2038
    $ 11.5118
    88.56%
  • 2039
    $ 12.0874
    97.99%
  • 2040
    $ 12.6918
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa AVIAH Protocol cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 6.105
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 6.1058
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 6.1108
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 6.1300
    0.41%
AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze šodien

AVIAH prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $6.105. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) AVIAH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $6.1058. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) AVIAH cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $6.1108. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, AVIAH prognozētā cena ir $6.1300. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā AVIAH Protocol cenas statistika

$ 6.105
-0.94%

--
----

--
----

$ 63.43K
--

Jaunākā AVIAH cena ir $ 6.105. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas -0.94% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 63.43K.
Papildus tam, AVIAH daudzums apgrozībā ir -- ar kopējo tirgus kapitalizāciju -- apmērā.

Kā iegādāties AVIAH Protocol (AVIAH)

Vēlies iegādāties AVIAH? Tagad vari iegādāties AVIAH ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties AVIAH Protocol un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties AVIAH tagad

AVIAH Protocol Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti AVIAH Protocol reāllaika cenu lapā, AVIAH Protocol pašreizējā cena ir 6.105USD. AVIAH Protocol(AVIAH) apjoms apgrozībā ir 0.00 AVIAH , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $--.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.01%
    $ 0.076000
    $ 6.178
    $ 5.989
  • 7 dienas
    -0.00%
    $ -0.048999
    $ 6.178
    $ 5.989
  • 30 dienas
    0.04%
    $ 0.259000
    $ 6.398
    $ 5.695
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās AVIAH Protocol piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.076000, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.01% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās AVIAH Protocol tika tirgota par augstāko cenu $6.178 un zemāko cenu $5.989. Tās cena mainījās par -0.00%. Šī pēdējā laika tendence liecina par AVIAH potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā AVIAH Protocol piedzīvoja izmaiņas 0.04% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.259000 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas AVIAH cenas izmaiņas.

Apskati pilnu AVIAH Protocol cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu AVIAH cenas vēsturi

Kā darbojas AVIAH Protocol (AVIAH )cenu prognozēšanas modulis?

AVIAH Protocol cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst AVIAH iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz AVIAH Protocol nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās AVIAH prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt AVIAH Protocol cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver AVIAH nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē AVIAH dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu AVIAH Protocol nākotnes potenciālā.

Kāpēc AVIAH cenas prognozēšana ir svarīga?

AVIAH cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt AVIAH tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, AVIAH sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir AVIAH cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar AVIAH Protocol (AVIAH) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā AVIAH cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 AVIAH 2026. gadā?
1 AVIAH Protocol (AVIAH) cena šodien ir $6.105. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, AVIAH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā AVIAH cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka AVIAH Protocol (AVIAH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 AVIAH līdz 2027. gadam.
Kāda ir AVIAH paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, AVIAH Protocol (AVIAH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir AVIAH paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, AVIAH Protocol (AVIAH) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 AVIAH 2030. gadā?
1 AVIAH Protocol (AVIAH) cena šodien ir $6.105. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, AVIAH pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir AVIAH cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka AVIAH Protocol (AVIAH) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 AVIAH līdz 2040. gadam.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:52:34 (UTC+8)

Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.