AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini AGI Alpha cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugsAGIALPHA cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu AGI Alpha cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

AGI Alpha cenas prognoze
$0.0077698
+36.35%
USD
Faktiskais
Prognoze
AGI Alpha Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, AGI Alpha varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.007769apmērā 2025. gadā.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, AGI Alpha varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.008158apmērā 2026. gadā.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā AGIALPHA cena ir $ 0.008566 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā AGIALPHA cena ir $ 0.008994 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, AGIALPHA mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.009444 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, AGIALPHA mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.009916 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā AGI Alpha cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.016152.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā AGI Alpha cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.026311.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.007769
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008158
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008566
    10.25%
  • 2028
    $ 0.008994
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009444
    21.55%
  • 2030
    $ 0.009916
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010412
    34.01%
  • 2032
    $ 0.010932
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.011479
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012053
    55.13%
  • 2035
    $ 0.012656
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013288
    71.03%
  • 2037
    $ 0.013953
    79.59%
  • 2038
    $ 0.014651
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015383
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016152
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa AGI Alpha cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.007769
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.007770
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.007777
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.007801
    0.41%
AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze šodien

AGIALPHA prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.007769. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) AGIALPHA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.007770. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) AGIALPHA cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.007777. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, AGIALPHA prognozētā cena ir $0.007801. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā AGI Alpha cenas statistika

$ 0.0077698
+36.35%

$ 7.77M
$ 7.77M$ 7.77M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

$ 2.00
$ 2.00$ 2.00

+2.00%

Jaunākā AGIALPHA cena ir $ 0.0077698. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas +36.35% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 2.00.
Papildus tam, AGIALPHA daudzums apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo tirgus kapitalizāciju $ 7.77M apmērā.

Kā iegādāties AGI Alpha (AGIALPHA)

Vēlies iegādāties AGIALPHA? Tagad vari iegādāties AGIALPHA ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties AGI Alpha un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties AGIALPHA tagad

AGI Alpha Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti AGI Alpha reāllaika cenu lapā, AGI Alpha pašreizējā cena ir 0.007769USD. AGI Alpha(AGIALPHA) apjoms apgrozībā ir 0.00 AGIALPHA , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $7.77M.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    0.36%
    $ 0.002071
    $ 0.007769
    $ 0.005698
  • 7 dienas
    0.11%
    $ 0.000769
    $ 0.0088
    $ 0.00543
  • 30 dienas
    0.24%
    $ 0.001519
    $ 0.011
    $ 0.00478
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās AGI Alpha piedzīvoja cenas izmaiņas par $0.002071, kas atspoguļo vērtības izmaiņas 0.36% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās AGI Alpha tika tirgota par augstāko cenu $0.0088 un zemāko cenu $0.00543. Tās cena mainījās par 0.11%. Šī pēdējā laika tendence liecina par AGIALPHA potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā AGI Alpha piedzīvoja izmaiņas 0.24% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $0.001519 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas AGIALPHA cenas izmaiņas.

Apskati pilnu AGI Alpha cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu AGIALPHA cenas vēsturi

Kā darbojas AGI Alpha (AGIALPHA )cenu prognozēšanas modulis?

AGI Alpha cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst AGIALPHA iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz AGI Alpha nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās AGIALPHA prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt AGI Alpha cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver AGIALPHA nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē AGIALPHA dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu AGI Alpha nākotnes potenciālā.

Kāpēc AGIALPHA cenas prognozēšana ir svarīga?

AGIALPHA cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt AGIALPHA tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, AGIALPHA sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir AGIALPHA cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar AGI Alpha (AGIALPHA) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā AGIALPHA cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 AGIALPHA 2026. gadā?
1 AGI Alpha (AGIALPHA) cena šodien ir $0.007769. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, AGIALPHA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā AGIALPHA cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka AGI Alpha (AGIALPHA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 AGIALPHA līdz 2027. gadam.
Kāda ir AGIALPHA paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, AGI Alpha (AGIALPHA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir AGIALPHA paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, AGI Alpha (AGIALPHA) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 AGIALPHA 2030. gadā?
1 AGI Alpha (AGIALPHA) cena šodien ir $0.007769. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, AGIALPHA pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir AGIALPHA cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka AGI Alpha (AGIALPHA) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 AGIALPHA līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.