One More Game (1MORE) cenas prognozēšana (USD)

Uzzini One More Game cenas prognozes 2026., 2027., 2028., 2030. gadam un ne tikai. Prognozē, par cik pieaugs1MORE cena nākamo 5 gadu laikā vai ilgākā periodā. Uzreiz prognozē nākotnes cenu, balstoties uz tirgus tendencēm un noskaņojumu tirgū.

Ievadi skaitli no -100 līdz 1000, lai prognozētu One More Game cenu
%

*Atruna: Visas cenu prognozes ir balstītas lietotāju viedoklī.

One More Game cenas prognoze
$0.000004258
+0.87%
USD
Faktiskais
Prognoze
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:47:01 (UTC+8)

One More Game Cenas prognoze periodam 2025-2050 (USD)

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2025. gadam (šis gads)

Atbilstoši tavai prognozei, One More Game varētu piedzīvot izaugsmi 0.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000004apmērā 2025. gadā.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2026. gadam (nākamais gads)

Atbilstoši tavai prognozei, One More Game varētu piedzīvot izaugsmi 5.00% apmērā. Šis aktīvs varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000004apmērā 2026. gadā.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2027. gadam (pēc 2 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2027. gadā prognozētā 1MORE cena ir $ 0.000004 ar izaugsmi 10.25% apmērā.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2028. gadam (pēc 3 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli, 2028. gadā prognozētā 1MORE cena ir $ 0.000004 ar izaugsmi 15.76% apmērā.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2029. gadam (pēc 4 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, 1MORE mērķa cena 2029. gadā ir $ 0.000005 ar izaugsmes rādītāju 21.55% apmērā.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2030. gadam (pēc 5 gadiem)

Saskaņā ar cenas prognozēšanas moduli augstāk, 1MORE mērķa cena 2030. gadā ir $ 0.000005 ar izaugsmes rādītāju 27.63% apmērā.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2040. gadam (pēc 15 gadiem)

2040. gadā One More Game cena varētu pieaugt par 107.89%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000008.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 2050. gadam (pēc 25 gadiem)

2050. gadā One More Game cena varētu pieaugt par 238.64%. Tā varētu sasniegt tirdzniecības cenu $ 0.000014.

Gads
Cena
Izaugsme
  • 2025
    $ 0.000004
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000004
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000004
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000004
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000005
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000005
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000005
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000005
    40.71%
Gads
Cena
Izaugsme
  • 2033
    $ 0.000006
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000006
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000006
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000007
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000007
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000008
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000008
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000008
    107.89%
Rādīt vairāk

Īstermiņa One More Game cenas prognoze šodienai, rītdienai, šai nedēļai un 30 dienām

Datums
Cenas prognoze
Izaugsme
  • November 5, 2025(Šodien)
    $ 0.000004
    0.00%
  • November 6, 2025(Rīt)
    $ 0.000004
    0.01%
  • November 12, 2025(Šonedēļ)
    $ 0.000004
    0.10%
  • December 5, 2025(30 dienas)
    $ 0.000004
    0.41%
One More Game (1MORE) cenas prognoze šodien

1MORE prognozētā cena November 5, 2025(Šodien) ir $0.000004. Šī prognoze atspoguļo aprēķināto rezultātu, ņemot vērā norādīto izaugsmes procentu, sniedzot lietotājiem pārskatu par potenciālo cenu dinamiku šodien.

One More Game (1MORE) cenas prognoze rītdien

November 6, 2025(Rīt) 1MORE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma datus, ir $0.000004. Šie rezultāti piedāvā aplēsto tokena vērtības perspektīvu, pamatojoties uz izvēlētajiem parametriem.

One More Game (1MORE) cenas prognoze šonedēļ

Līdz November 12, 2025(Šonedēļ) 1MORE cenas prognoze, izmantojot 5% gada pieauguma likmi, ir $0.000004. Šī iknedēļas prognoze tiek aprēķināta, pamatojoties uz tādu pašu procentuālo pieaugumu, lai sniegtu priekšstatu par potenciālajām cenu tendencēm tuvākajās dienās.

One More Game (1MORE) cenas prognoze 30 dienām

Aplūkojot nākamās 30 dienas, 1MORE prognozētā cena ir $0.000004. Šī prognoze ir iegūta, izmantojot 5% gada pieauguma datus, lai aprēķinātu, kāda varētu būt tokena vērtība pēc mēneša.

Pašreizējā One More Game cenas statistika

$ 0.000004258
+0.87%

--
----

--
----

$ 365.25
+365.25%

Jaunākā 1MORE cena ir $ 0.000004258. 24 stundu laikā notikušas izmaiņas +0.87% apmērā, bet 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 365.25.
Papildus tam, 1MORE daudzums apgrozībā ir -- ar kopējo tirgus kapitalizāciju -- apmērā.

Kā iegādāties One More Game (1MORE)

Vēlies iegādāties 1MORE? Tagad vari iegādāties 1MORE ar kredītkarti, bankas pārskaitījumu, P2P darījumu un citām maksājumu metodēm. Uzzini, kā iegādāties One More Game un sāc izmantot MEXC jau tagad!

Uzzini, kā iegādāties 1MORE tagad

One More Game Vēsturiskā cena

Saskaņā ar jaunākajiem datiem, kas apkopoti One More Game reāllaika cenu lapā, One More Game pašreizējā cena ir 0.000004USD. One More Game(1MORE) apjoms apgrozībā ir 0.00 1MORE , tādējādi tās tirgus kapitalizācija ir $--.

Periods
Mainīt(%)
Mainīt(USD)
Augsts
Zems
  • 24 stundas
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000004
    $ 0.000004
  • 7 dienas
    0.33%
    $ 0.000001
    $ 0.000009
    $ 0.000002
  • 30 dienas
    -0.99%
    $ -0.013055
    $ 0.01333
    $ 0.000001
24 stundu veiktspēja

Pēdējās 24 stundās One More Game piedzīvoja cenas izmaiņas par $-0.000000, kas atspoguļo vērtības izmaiņas -0.00% apmērā.

7 dienu veiktspēja

Pēdējās 7 dienās One More Game tika tirgota par augstāko cenu $0.000009 un zemāko cenu $0.000002. Tās cena mainījās par 0.33%. Šī pēdējā laika tendence liecina par 1MORE potenciālu turpmākai dinamikai tirgū.

30 dienu veiktspēja

Pēdējā mēneša laikā One More Game piedzīvoja izmaiņas -0.99% apmērā, kas atspoguļo aptuveni $-0.013055 vērtības pieaugumu. Tas norāda, ka tuvākajā nākotnē varētu būt vērojamas turpmākas 1MORE cenas izmaiņas.

Apskati pilnu One More Game cenas vēsturi, lai uzzinātu detalizētas MEXC tendences

Skatīt pilnu 1MORE cenas vēsturi

Kā darbojas One More Game (1MORE )cenu prognozēšanas modulis?

One More Game cenu prognozēšanas modulis ir lietotājam draudzīgs rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu tev aplēst 1MORE iespējamās nākotnes cenas, pamatojoties uz taviem izaugsmes pieņēmumiem. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis tirgotājs vai ziņkārīgs investors, šis modulis piedāvā vienkāršu un interaktīvu veidu, kā prognozēt tokena nākotnes vērtību.

1. Ievadi savu izaugsmes prognozi

Sāc, ievadot vēlamo izaugsmes procentuālo daļu, kas atkarībā no tavām tirgus perspektīvām var būt gan pozitīva, gan negatīva. Tas varētu atspoguļot tavas cerības attiecībā uz One More Game nākamajam gadam, pieciem gadiem vai pat desmitgadēm nākotnē.

2. Aprēķini nākotnes cenu

Kad ievadīji pieauguma likmi, noklikšķini uz pogas Aprēķināt. Modulis uzreiz aprēķinās 1MORE prognozēto nākotnes cenu, sniedzot tev skaidru vizualizāciju par to, kā tava prognoze ietekmē tokena vērtību laika gaitā.

3. Izpēti dažādus scenārijus

Vari eksperimentēt ar dažādiem pieauguma tempiem, lai redzētu, kā dažādi tirgus apstākļi varētu ietekmēt One More Game cenu. Šī elastība ļauj analizēt gan optimistiskas, gan konservatīvas prognozes, palīdzot tev pieņemt pamatotākus lēmumus.

4. Lietotāju noskaņojums un kopienas ieskats

Modulī ir integrēti arī lietotāju noskaņojuma dati, kas ļauj salīdzināt tavas prognozes ar citu lietotāju prognozēm. Šis kopīgais ieguldījums sniedz vērtīgu ieskatu par to, kā kopiena uztver 1MORE nākotni.

Tehniskie rādītāji cenu prognozēšanai

Lai uzlabotu prognozes precizitāti, modulis izmanto dažādus tehniskos rādītājus un tirgus datus. Tie ietver:

Eksponenciālie mainīgie vidējie (EMA): Palīdz izsekot tokena cenas tendencei, izlīdzinot svārstības un sniedzot ieskatu iespējamā tendenču attīstībā.

Bollingera joslas: Nosaka tirgus svārstīgumu un identificē potenciālos pārmērīgi pirktu vai pārmērīgi pārdotu apstākļus.

Relatīvā stipruma indekss (RSI): Novērtē 1MORE dinamiku, lai noteiktu, vai tas ir negatīva vai pozitīva noskaņojuma fāzē.

Mainīgā vidējā konverģence/diverģence (MACD): Izvērtē cenas dinamikas spēku un virzienu, lai noteiktu potenciālos ieejas un izejas punktus.Apvienojot šos rādītājus ar reāllaika tirgus datiem, modulis nodrošina dinamisku cenu prognozēšanu, palīdzot tev gūt dziļāku ieskatu One More Game nākotnes potenciālā.

Kāpēc 1MORE cenas prognozēšana ir svarīga?

1MORE cenas prognozes ir būtiskas vairāku iemeslu dēļ, un investori tās izmanto dažādiem mērķiem:

Investīciju stratēģijas izstrāde: Prognozes palīdz investoriem formulēt stratēģijas. Novērtējot nākotnes cenas, viņi var izlemt, kad pirkt, pārdot vai turēt kriptovalūtu.

Risku novērtējums: Izpratne par iespējamām cenu izmaiņām ļauj investoriem novērtēt risku, kas saistīts ar konkrēto kriptovalūtu. Tas ir būtiski, lai pārvaldītu un mazinātu iespējamos zaudējumus.

Tirgus analīze: Prognozes bieži ietver tirgus tendenču, ziņu un vēsturisko datu analīzi. Šāda visaptverošā analīze palīdz investoriem izprast tirgus dinamiku un faktorus, kas ietekmē cenu izmaiņas.

Portfeļa diversifikācija: Prognozējot, kuras kriptovalūtas varētu uzrādīt labus rezultātus, investori var diversificēt savus portfeļus, lai sadalītu riskus starp dažādiem aktīviem.

Ilgtermiņa plānošana: Investori, kas vēlas gūt peļņu ilgtermiņā, paļaujas uz prognozēm, lai identificētu kriptovalūtas ar potenciālu turpmākai izaugsmei.

Psiholoģiskā sagatavotība: Zinot iespējamos cenu izmaiņu scenārijus, investori emocionāli un finansiāli sagatavojas tirgus nestabilitātei.

Kopienas iesaiste: Kriptovalūtu cenu prognozes bieži izraisa diskusijas investoru kopienā, radot plašāku un kolektīvu izpratni par tirgus tendencēm.

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ):

Vai ir vērts ieguldīt 1MORE tagad?
Saskaņā ar tavām prognozēm, 1MORE sasniegs -- līdz undefined, kas nozīmē, ka šo tokenu ir vērts apsvērt.
Kāda ir 1MORE cenas prognoze nākamajam mēnesim?
Saskaņā ar One More Game (1MORE) cenas prognozēšanas rīku, prognozētā 1MORE cena sasniegs -- līdz undefined.
Cik maksās 1 1MORE 2026. gadā?
1 One More Game (1MORE) cena šodien ir $0.000004. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, 1MORE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2026. gadā.
Kāda ir prognozētā 1MORE cena 2027. gadā?
Tiek prognozēts, ka One More Game (1MORE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 1MORE līdz 2027. gadam.
Kāda ir 1MORE paredzamā mērķa cena 2028. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, One More Game (1MORE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2028. gadā.
Kāda ir 1MORE paredzamā mērķa cena 2029. gadā?
Saskaņā ar tevis ievadīto cenas prognozi, One More Game (1MORE) pieaugs 0.00% apmērā, sasniedzot mērķa cenu -- apmērā 2029. gadā.
Cik maksās 1 1MORE 2030. gadā?
1 One More Game (1MORE) cena šodien ir $0.000004. Saskaņā ar prognožu moduli augstāk, 1MORE pieaugs par 0.00%, sasniedzot -- 2030. gadā.
Kāda ir 1MORE cenas prognoze 2040. gadam?
Tiek prognozēts, ka One More Game (1MORE) cena pieaugs par 0.00% katru gadu, sasniedzot cenu -- apmērā par 1 1MORE līdz 2040. gadam.
Atruna

Mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās publicētais saturs ir balstīts uz informāciju un atsauksmēm, ko mums sniedz MEXC lietotāji un/vai citi trešo pušu avoti. Šī informācija dati tiek parādīta "kā ir" un ir paredzēta tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Ir svarīgi ņemt vērā, ka piedāvātās cenu prognozes var nebūt precīzas un tās nevajadzētu uzskatīt par precīzām. Nākotnes cenas var būtiski atšķirties no attēlotajām prognozēm, un uz tām nevajadzētu paļauties, pieņemot lēmumus par ieguldījumiem.

Turklāt šis saturs nav jāuztver kā finanšu padoms, kā arī tas nav paredzēts kā ieteikums kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu iegādei. MEXC neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, kas tev var rasties, izmantojot un/vai paļaujoties uz jebkuru saturu, kas publicēts mūsu kriptovalūtu cenu prognožu lapās. Ir svarīgi apzināties, ka digitālo aktīvu cenas ir pakļautas augstam tirgus riskam un cenu svārstībām. Tavu ieguldījumu vērtība var pieaugt un samazināties, un nav nekādu garantiju, ka atgūsi sākotnēji ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par ieguldījumu lēmumiem, un MEXC neuzņemas nekādas saistības par jebkādiem zaudējumiem, kas var tev rasties. Atceries, ka pagātnes veiktspēja nav uzticams nākotnes veiktspējas rādītājs. Ieguldi tikai produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus saproti. Apsver savu ieguldīšanas pieredzi, finanšu stāvokli, ieguldīšanas mērķi un risku toleranci, kā arī konsultējies ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas.