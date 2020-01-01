BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Blue Chip Blitz
Monad
MON
Monad
--0,00%
Augstākā pirkšanas cena(--)
--
Zemākā pārdošanas cena(--)
--
24 h apjoms(--)
--
Kopējais apjoms(--)
--
Jāprecizē ~ Jāprecizē
Jāprecizē
0,00%
Skatīt
Augstākā pirkšanas cena(--)
--
Zemākā pārdošanas cena(--)
--
24 h apjoms(--)
--
Kopējais apjoms(--)
--
Jāprecizē ~ Jāprecizē
Jāprecizē
0,00%
Skatīt
Tirgus diagramma
Informācija
Tirgus diagramma
Informācija
1m
15m
30m
1H
4H
1D
7D
Cenas tendence
Dziļuma tendence
Orderu grāmata
Izpildīts
Orderu grāmata
Izpildīts
Filtri
DaudzumsSummaDarbība
Cena
DaudzumsSummaDarbība
Atvērtie orderi(0)
Orderu vēsture
Norēķinu vēsture