OneKey Partners with Conflux Network to Expand Web3 Adoption

With this partnership, OneKey intends to combine its digital asset security expertise with the compliant and robust blockchain framework of Conflux Network.
2025/09/19 03:00
hiba Inu Holds $0.00001334, Pepe Rises on $924M Volume — BullZilla Presale Dominates Best meme coin presales in September 2025

The post hiba Inu Holds $0.00001334, Pepe Rises on $924M Volume — BullZilla Presale Dominates Best meme coin presales in September 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 18 September 2025 | 20:15 Shiba Inu, Pepe, and BullZilla headline the best meme coin presales in September 2025. ROI math, catalysts, and strategy explained. Meme coins are no longer just punchlines. They now shape liquidity flows, investor psychology, and even network adoption. Today, Shiba Inu trades at $0.00001334 with a 24-hour turnover of about $232,612,394.49, while Pepe sits at $0.00001122 with a staggering $924,232,029.15 in daily volume. Both remain cultural tokens with deep roots in retail speculation. Yet in analyst discussions, a newer contender keeps surfacing among the best meme coin presales in September 2025, BullZilla ($BZIL). With transparent tokenomics and a staged ROI roadmap, it is positioning itself not only as a cultural coin but also as a data-driven bet on outsized returns. BullZilla: Structured ROI in a Meme Coin Wrapper BullZilla’s presale is not a casual affair. It is structured with exact pricing milestones and verifiable progress. The project currently sits in Stage 3, nicknamed “404: Whale Signal Detected,” in Phase 2. The live presale price is $0.00006574. Over $500,000 has been raised, with more than 1,700 token holders and 26 billion tokens sold. Early joiners at Stage 3B have potentially realized an ROI of 1,043.30%. The listing target at $0.00527 translates to a remarkable 7,918.57% from Stage 3B. At today’s quote, a $1,000 investment secures about 15.211 million $BZIL tokens. The next programmed milestone is a 10.14 percent increase to $0.00007241. Here is the Bull Zilla presale at a glance: Metric Detail Current Stage 3rd (404: Whale Signal Detected) Phase 2nd Current Price $0.00006574 Presale Tally $500k+ Raised Token Holders 1,700+ Tokens Sold 26 Billion Possible ROI (Stage 3B to Listing) 7,918.57% ROI (Earliest Joiners) 1,043.30% $1,000 Investment 15.211 Million $BZIL Upcoming Price $0.00007241 (+10.14%) This clear ROI math is why analysts and retail…
2025/09/19 02:59
Palo Alto Networks Acknowledges SquareX Research On Limitations Of SWGs Against Last Mile Reassembly

SquareX first discovered and disclosed 20+ attacks that allow attackers to bypass all major SASE/SSE solutions and smuggle malware through the browser. Palo Alto Networks is the first to publicly acknowledge that Secure Web Gateways are architecturally unable to defend against Last Mile Reassembly attacks. The browser is becoming the new operating system for the enterprise.
2025/09/19 02:53
The post Austin Butler’s ‘Caught Stealing’ Gets Streaming Date, Report Says appeared on BitcoinEthereumNews.com. Austin Butler in “Caught Stealing.” Sony Pictures Entertainment/Columbia Pictures Caught Stealing, director Darren Aronofsky’s crime comedy starring Austin Butler, Regina King and Zoë Kravitz, is reportedly coming soon to digital streaming. Rated R, Caught Stealing opened in theaters on Aug. 29. The official summary of Caught Stealing reads, “Hank Thompson (Butler) was a high-school baseball phenom who can’t play anymore, but everything else is going okay. He’s got a great girl (Kravitz), tends bar at a New York dive and his favorite team is making an underdog run at the pennant. Forbes‘The Fantastic Four: First Steps’ Gets Streaming DateBy Tim Lammers “When his punk-rock neighbor Russ (Matt Smith) asks him to take care of his cat for a few days, Hank suddenly finds himself caught in the middle of a motley crew of threatening gangsters. They all want a piece of him; the problem is, he has no idea why. As Hank attempts to evade their ever-tightening grip, he’s got to use all his hustle to stay alive long enough to find out …” Rated R, Caught Stealing also stars Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Benito Martínez Ocasio (aka Bad Bunny), Griffin Dunne and Carol Kane. Caught Stealing is expected to arrive on digital streaming via premium video on demand on Tuesday, Sept. 30, according to When to Stream. While When to Stream is typically accurate with its PVOD reports, the streaming tracker noted that Caught Stealing’s studio, Sony Pictures Entertainment, has not announced or confirmed the film’s PVOD release date and it is subject to change. ForbesHit Horror Thriller ’28 Years Later’ Is New On Netflix This WeekBy Tim Lammers When Caught Stealing arrives on PVOD, it will be available for $24.99 to purchase, per a pre-order listing on Prime Video. Since PVOD rentals are typically $5 less…
2025/09/19 02:53
Nvidia’s Monumental $5 Billion Intel Investment Set To Revolutionize The Semiconductor Market

The post Nvidia’s Monumental $5 Billion Intel Investment Set To Revolutionize The Semiconductor Market appeared on BitcoinEthereumNews.com. AI Chips: Nvidia’s Monumental $5 Billion Intel Investment Set To Revolutionize The Semiconductor Market Skip to content Home AI News AI Chips: Nvidia’s Monumental $5 Billion Intel Investment Set to Revolutionize the Semiconductor Market Source: https://bitcoinworld.co.in/nvidia-intel-ai-chips-future/
2025/09/19 02:52
SEC Approves Generic Listing Standards for Faster Crypto ETF Launches

TLDR The SEC approved new generic listing standards for crypto ETFs, speeding up the approval process. The updated rules will reduce approval timelines from 240 days to under 75 days for crypto ETFs. Over 90 new crypto ETF applications have already been filed, targeting altcoins and multi-token baskets. The SEC’s decision is expected to lead [...] The post SEC Approves Generic Listing Standards for Faster Crypto ETF Launches appeared first on CoinCentral.
2025/09/19 02:51
From $2 Trillion To $400T? CEO Sees Bitcoin Exploding 200x

The post From $2 Trillion To $400T? CEO Sees Bitcoin Exploding 200x appeared on BitcoinEthereumNews.com. They say journalists never truly clock out. But for Christian, that’s not just a metaphor, it’s a lifestyle. By day, he navigates the ever-shifting tides of the cryptocurrency market, wielding words like a seasoned editor and crafting articles that decipher the jargon for the masses. When the PC goes on hibernate mode, however, his pursuits take a more mechanical (and sometimes philosophical) turn. Christian’s journey with the written word began long before the age of Bitcoin. In the hallowed halls of academia, he honed his craft as a feature writer for his college paper. This early love for storytelling paved the way for a successful stint as an editor at a data engineering firm, where his first-month essay win funded a months-long supply of doggie and kitty treats – a testament to his dedication to his furry companions (more on that later). Christian then roamed the world of journalism, working at newspapers in Canada and even South Korea. He finally settled down at a local news giant in his hometown in the Philippines for a decade, becoming a total news junkie. But then, something new caught his eye: cryptocurrency. It was like a treasure hunt mixed with storytelling – right up his alley! So, he landed a killer gig at NewsBTC, where he’s one of the go-to guys for all things crypto. He breaks down this confusing stuff into bite-sized pieces, making it easy for anyone to understand (he salutes his management team for teaching him this skill). Think Christian’s all work and no play? Not a chance! When he’s not at his computer, you’ll find him indulging his passion for motorbikes. A true gearhead, Christian loves tinkering with his bike and savoring the joy of the open road on his 320-cc Yamaha R3. Once a speed demon who hit…
2025/09/19 02:51
Initial Jobless Claims dropped to 231K last week

The post Initial Jobless Claims dropped to 231K last week appeared on BitcoinEthereumNews.com. Initial Jobless Claims fell to 231K the previous week. Continuing Jobless Claims dropped to 1.920M. According to a report from the US Department of Labour (DOL) released on Thursday, the number of US citizens submitting new applications for unemployment insurance went down to 231K for the week ending September 13. The latest print came in short of initial estimates (240K) and was lower than the previous week’s 264K (revised from 263K). Additionally, the 4-week moving average decreased by 750, bringing it to 240K from the revised average of the previous week. The report indicated a seasonally adjusted insured unemployment rate of 1.3%, with Continuing Jobless Claims shrinking by 7K to 1.920M for the week ending September 6. Market reaction The Greenback keeps the bid stance unchanged in the wake of the release, with the US Dollar Index (DXY) navigating the 97.20 region amid a knee-jerk in the risk-associated space and the mixed performance in US yields. Employment FAQs Labor market conditions are a key element to assess the health of an economy and thus a key driver for currency valuation. High employment, or low unemployment, has positive implications for consumer spending and thus economic growth, boosting the value of the local currency. Moreover, a very tight labor market – a situation in which there is a shortage of workers to fill open positions – can also have implications on inflation levels and thus monetary policy as low labor supply and high demand leads to higher wages. The pace at which salaries are growing in an economy is key for policymakers. High wage growth means that households have more money to spend, usually leading to price increases in consumer goods. In contrast to more volatile sources of inflation such as energy prices, wage growth is seen as a key component of…
2025/09/19 02:50
Brazil Waives Tech Taxes to Attract $377B Data Center Investments

TLDRs; Brazil waives multiple federal taxes to stimulate data center growth, potentially unlocking $377 billion in investment. New “Redata” program requires all data centers to use 100% renewable energy for eligibility. Policy doubles as economic diplomacy, softening U.S. trade tensions while drawing in Big Tech. Projects like the ByteDance–Casa dos Ventos partnership highlight Brazil’s mix [...] The post Brazil Waives Tech Taxes to Attract $377B Data Center Investments appeared first on CoinCentral.
2025/09/19 02:47
Top altcoins om te kopen voor ETF seizoen 2025 – wordt uptober de 100x maand?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Er heeft recentelijk een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden binnen de cryptomarkt, waarin de SEC een belangrijke rol heeft gespeeld. Het lijkt namelijk een stuk makkelijker te worden voor financiële instituten om goedkeuring te krijgen voor hun crypto ETF. Wat betekent dit voor de nabije toekomst van de cryptomarkt? 2025 kan nu al het jaar van crypto ETF’s genoemd worden. Ondanks dat er slechts twee cryptocurrencies zijn die een ETF hebben, is de speculatie over aankomende ETF producten al maandenlang aan de gang. Recentelijk heeft er echter een belangrijke ontwikkeling plaatsgevonden op het gebied van de crypto ETF markt. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's SEC gaat goedkeuring proces crypto ETF’s stroomlijnen De SEC heeft recentelijk aangegeven dat het zijn proces rondom goedkeuringen voor crypto ETF producten gaat stroomlijnen. In plaats van dat het maandenlang op zich kan laten wachten, kunnen financiële instituten nu binnen enkele weken goedkeuring krijgen. Dit is mogelijk op het moment dat de crypto waarvoor een verzoek ingediend wordt voldoet aan een zogenaamde SEC standaard. Op dit moment voldoen volgens de crypto analist Dan 12 cryptocurrencies aan deze SEC standaard. Dit zijn Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Stellar, Avalanche, Shiba Inu, Polkadot, Solana en Cardano. Het feit dat het goedkeuringsproces rondom ETF producten gestroomlijnd wordt, gaat volgens meerdere analisten leiden tot vele ETF lanceringen. Volgens analisten van Bloomberg zullen er in de aankomende 12 maanden maar liefst 100 verschillende crypto ETF producten op de markt verschijnen. WOW. The SEC has approved Generic Listing Standards for “Commodity Based Trust Shares” aka includes crypto ETPs. This is the crypto ETP framework we’ve been waiting for. Get ready for a wave of spot crypto ETP launches in coming weeks and months. pic.twitter.com/xDKCuj41mc — James Seyffart (@JSeyff) September 17, 2025 De eerste ETF van deze lijst aan ETF verzoeken is nu goedgekeurd door de SEC. De multi crypto ETF van Grayscale heeft onlangs namelijk goedkeuring ontvangen. Deze multi crypto ETF gaat in totaal vijf cryptocurrencies bevatten: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana en Cardano. Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025 Voor XRP, Solana en Cardano vormt deze Grayscale multi crypto ETF de eerste echte crypto ETF voor deze projecten. Het is uiteraard een optimistisch signaal dat niet alleen wijst op verdere winsten voor deze projecten, maar ook voor de rest van de cryptomarkt. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Crypto verwachting: hoe reageren XRP, SOL en ADA op dit nieuws? In reactie op dit nieuws wisten Ripple, Cardano en Solana al snel een opmars door te maken. De cryptomarkt lijkt namelijk positief gereageerd te hebben op deze goedkeuring voor de Grayscale multi crypto ETF. De XRP koersverwachting steeg over de afgelopen 24 uur namelijk al meer dan 2,8%, terwijl Solana met 4,3% steeg en Cardano indruk wist te maken met een stijging van 5,13%. Dit lijkt nu echter pas het begin van verdere winsten te zijn. altseason, top crypto" width="750" height="500" /> Solana en Cardano koers grafiek (24 uur) – bron: Coinmarketcap Op het moment dat deze ETF’s namelijk live gaan, zal de instroom van kapitaal grote winsten met zich meebrengen. Tegelijkertijd is de gehele cryptomarkt nu ook een altcoin season ingegaan. Dat betekent dat altcoins kunnen excelleren. Top crypto projecten zoals Solana kunnen in dit geval indrukwekkende winsten doormaken. Maar de grootste crypto verwachting is echter niet voor deze grootheden binnen de cryptomarkt. Juist projecten met een lagere market cap maken namelijk kans op grote winsten. Dit soort projecten zijn door een lagere market cap namelijk gemakkelijk in staat om meerdere malen te verdubbelen in waarde. Met deze ontwikkelingen in het achterhoofd kan het dan ook erg interessant zijn om nieuwe crypto projecten te overwegen. Een project dat al snel naar voren komt als een favoriet onder investeerders is Wall Street Pepe. Wall Street Pepe ($WEPE) – maakt overstap naar Solana blockchain Wall Street Pepe is een voorbeeld van een crypto project dat onlangs zijn presale succesvol afrondde en inmiddels live is gegaan op exchanges. Sinds dit project live is op exchanges heeft het al meer dan 79.000 unieke wallet houders aangetrokken. Ook kent dit project al meer dan 55.000 volgers op zijn X platform. Een duidelijk teken dat dit project nu kan rekenen op een grote community van investeerders. Het is vaak de community van investeerders die deze projecten naar grote winsten helpt. Het team achter dit project heeft echter ook niet stilgezeten. Dit team heeft er namelijk voor gekozen om een overstap te maken naar de Solana blockchain. Er liggen namelijk veel meme coin mogelijkheden op Solana en het team achter dit project wil zijn investeerders nu mee laten profiteren van dit potentieel. Launching on Solana You can buy early Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1 Sol buy = Eth burn New site, new plans, the Solana expansion begins ⚔️⚔️⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025 Om deze overstap naar Solana mogelijk te maken heeft dit team nu de SOL WEPE token uitgebracht. Deze token zal 1-op-1 gekoppeld worden met de originele ETH WEPE token. Elk moment dat er een SOL WEPE token wordt gekocht zal er een ETH WEPE token permanent worden verwijderd uit de circulerende voorraad. Hierdoor zullen beide ecosystemen altijd in balans blijven. Investeerders hebben nu de unieke mogelijkheid om deel te nemen aan dit project voordat deze overstap naar de Solana blockchain is afgerond. Door vroegtijdig SOL WEPE tokens te kopen lijken er nu unieke winstmogelijkheden te liggen voor investeerders. Om meer informatie te vinden over deze overstap naar de Solana blockchain kan je de website van dit project bezoeken. Nu naar Wall Street Pepe i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Top altcoins om te kopen voor ETF seizoen 2025 – wordt uptober de 100x maand? is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
2025/09/19 02:46
