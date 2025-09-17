2025-09-19 Friday

Bitcoin koers klaar voor pump in afwachting van Fed rente verlaging

Deze week staat volledig in het teken van de mogelijke renteverlagingen in Amerika en het besluit zal vandaag genomen worden. De kans dat de Federal Reserve de rentes verlaagt is vrij groot en een verlaging pakt historisch gezien positief uit voor de cryptomarkt. Volgens JPMorgan kan de S&P 500 met 15% gaan stijgen en dat kan wel eens een Bitcoin rally op gang brengen. Bitcoin nieuws: Crypto bull run op komst bij renteverlaging In afwachting van de uitkomst van de FOMC meeting van vandaag, zijn er vele partijen die speculeren over de reactie van de markt na een renteverlaging. Ook de Amerikaanse bank JPMorgan heeft een analyse gepubliceerd. Volgens de bank stijgt de S&P 500 historisch gezien met een gemiddelde van 15% binnen 12 maanden na een verlaging. Normaal gesproken reageert de markt volgens JPMorgan in de eerste maand wisselend. In de helft van de gevallen zagen aandelen in deze periode juist een daling. Op de langere termijn zien de aandelen echter altijd een stijging in waarde. De stijging loopt volgens de bank op tot ongeveer 15%, met name als de index al dicht bij de recordhoogte zit en dat is nu het geval. Bitcoin verwachting – Wat betekent dit voor BTC? De voorspelling van JPMorgan gaat over de S&P 500, maar de geschiedenis wijst uit dat de Bitcoin koers de laatste jaren vaak vergelijkbare bewegingen maakt als de aandelenmarkt. Als de S&P 500 dus inderdaad stijgt, dan stijgt ook Bitcoin de komende maanden hoogst waarschijnlijk mee. Dit wordt ook ondersteund door de inflows op exchanges. Deze zijn namelijk gedaald naar 25.000 BTC en dat markeert het laagste niveau in een jaar tijd. BTC holders houden hun holdings dus liever vast dan het te verplaatsen naar de exchanges om het vervolgens te verkopen. Hierdoor blijft de koers op de lange termijn stijgen. Dit creëert vervolgens stabiliteit, wat de crypto interessanter maakt voor de meer traditionele partijen, zoals institutionele investeerders. Bitcoin koers knalt mogelijk harder dan aandelenmarkt Historische patronen laten niet alleen zien dat de cryptomarkt vaak stijgt als de aandelenmarkt stijgt. De stijgingen op de cryptomarkt zijn namelijk ook vaak groter dan op de aandelenmarkt. Toen er begin 2020 bijvoorbeeld noodverlagingen werden aangekondigd door de Fed, daalden zowel de aandelenmarkt als de cryptomarkt. Het jaar werd echter, ondanks COVID, afgesloten met behoorlijke winsten. Ook in 2023 en 2024 stegen S&P 500 en Bitcoin tegelijkertijd. Waar S&P 500 echter met gemiddeld 25% steeg in beide jaren, steeg Bitcoin met gemiddeld 140%. Als de S&P 500 dus met 15% stijgt, dan pumpt de Bitcoin koers misschien nog veel harder. Op dit moment handelt Bitcoin op $ 116.422 en nadat BTC de all-time high van $ 124,4K doorbroken heeft, zit de volgende target op $ 150K. Dat is een 28,8% stijging ten opzichte van de huidige koers. Gezien Bitcoin vaak harder knalt dan de S&P 500, zit er mogelijk een hogere stijging in. Bitcoin koers, bron. TradingView Op basis van de eerder genoemde verhouding 25/140%, zal Bitcoin met zo’n 84% stijgen als de S&P 500 met 15% stijgt. Dan handelt Bitcoin over een jaar op $ 214.216. Eerste L2 solution op Bitcoin als kracht achter komende rally Door de groeiende interesse van institutionele investeerders, komt er enorm veel liquiditeit naar Bitcoin. Hierdoor wordt weleens vergeten dat het protocol van Bitcoin eigenlijk vrij oud is en niet echt geschikt is voor uitbreidingen naar DeFi, smart contracts en NFT’s. Ethereum (ETH) en Solana (SOL) bieden daarin een behoorlijk indrukwekkend alternatief. Gelukkig hoeven investeerders niet langer meer over te stappen, want Bitcoin Hyper ($HYPER) zet achter de schermen kracht achter het netwerk van Bitcoin. Dit project is de allereerste Layer-2 solution bovenop het netwerk van Bitcoin. Deze nieuwe veelbelovende crypto maakt handig gebruik van de Solana Virtual Machine (SVM), waardoor Bitcoin Hyper een snelle smart contract engine heeft kunnen ontwikkelen op de Bitcoin blockchain. Daarom zijn BTC-transacties vanaf nu sneller en goedkoper. Bitcoin Hyper heeft tijdens de presale fase niet voor niets al $ 16,4 miljoen opgebracht. Bemachtig jouw $HYPER tokens vandaag nog voor $ 0,012935 per stuk. Nu naar Bitcoin Hyper Praat mee op onze socials! i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen.
TFY review: How mid-sized companies can hire and pay global teams with fiat & crypto — Compliantly

The world of work has undergone a seismic transformation in recent years. Remote work and freelancing have shifted from niche practices to mainstream business models. For mid-sized companies in particular, this shift presents both opportunities and risks. On one hand, these firms can now access a global talent pool — from blockchain developers in Eastern […]
Pepe Price Prediction: Bonk, Pepe & Layer Brett Battle It Out For The Top Meme Coin Spot This Year

The Pepe price prediction landscape shows intense competition among leading meme coins. BONK maintains its position as Solana’s premier meme token while PEPE continues its Ethereum-based journey. Meanwhile, Layer Brett enters the arena with a unique value proposition. It could redefine the meme coin space. This competition highlights the evolving nature of cryptocurrency markets and [...] The post Pepe Price Prediction: Bonk, Pepe & Layer Brett Battle It Out For The Top Meme Coin Spot This Year appeared first on Blockonomi.
Gen Z’s uprising in Nepal shows what DAOs could become

Discord became Nepal’s digital parliament as Gen Z organized protests, echoing the vision that has driven DAOs since inception. The day Kathmandu lost patience In September 2025, Nepal was thrust into one of its most turbulent periods in recent memory.…
ChatGPT, the turning point in usage: 1.5 million chats reveal habits and priorities

An unprecedented study published by OpenAI shows how users utilize ChatGPT in their daily routine.
Will Larry Ellison’s TikTok be safer than Chinese TikTok?

The post Will Larry Ellison’s TikTok be safer than Chinese TikTok? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Yesterday it was announced that Larry Ellison’s Oracle, a16z, and venture capital firm Silver Lake would be buying up a new spinoff entity that would take the place of TikTok in America, with ByteDance — the current owners of TikTok — retaining a 20% stake. What will this new entity look like? It’s hard to say, but what is clear is that the Trump administration negotiated the deal with the Chinese government. It makes sense that an authoritarian country would want to tell a multi-billion dollar business precisely who is allowed to run it, who it’s allowed to sell to, and when it’s allowed to sell. However, it’s shocking that while the Trump administration abandons most financial regulation and pushes for global tariffs in the face of markets it claims aren’t free enough, it’s also sending government negotiators to help takeover a Chinese company on behalf of hyper-wealthy venture capitalists and the richest man in the world. Ellison, who is a close Trump ally and has family running Paramount Skydance, will undoubtedly hope to leverage his stake in the new TikTok to “bring the country under the benevolent sway of artificial intelligence.” a16z’s Marc Andreessen, a Curtis Yarvin acolyte, Trump advisor, and early internet billionaire darling, will also likely use the purchase to pursue an AI and crypto-laden agenda. Is this what kleptocracy looks like? Regardless, it’s important to remember that China has been, and always will be, the only enemy of the American people: venture capitalists, billionaires, and hedge fund managers have never once attempted to manipulate the public through wide scale social engineering. Read more: TikTok accused of operating as crypto exchange in the UK, report Remember the Maine? The USS Maine, a naval cruiser, was sunk in 1898 off the coast of Havana, Cuba. The moment catapulted…
'Bitcoin Is Canary in Coal Mine': Here's What It Means in Current Market

Bitcoin's role as global liquidity and risk-on indicator cannot be undermined
The Crucial Day Has Arrived: September Fed Interest Rate Decision Expected Today for Bitcoin and Altcoins! Here Are the Expectations and Everything You Need to Know!

The Fed's September interest rate decision and Fed Chair Jerome Powell's speech are awaited for Bitcoin (BTC) and cryptocurrencies. Continue Reading: The Crucial Day Has Arrived: September Fed Interest Rate Decision Expected Today for Bitcoin and Altcoins! Here Are the Expectations and Everything You Need to Know!
Solana Reported 85M Tokens in Ecosystem After BTC Supply Surpassed $1B

The post Solana Reported 85M Tokens in Ecosystem After BTC Supply Surpassed $1B appeared on BitcoinEthereumNews.com. Solana announced hosting 85 million tokens on the network. Solana earlier reported Bitcoin supply surpassing the value of $1 billion. Most of the Solana tokens surged in the last 24 hours. Solana shared a major milestone with the community, reporting 85M tokens on the network. The significant Year-on-Year surge came after it announced BTC supply surpassing the $1B mark. Top Solana tokens noted an increase in their values in the last hour. Meanwhile, Eric Trump confirmed that USDT1 was coming to Solana in a big way. Tokens on Solana Reach 85M According to Blockworks Research, and as shared by Solana, the network reported hosting 85 million tokens on it. Solana said that this was out of 100 million tokens, with other tokens being on different major networks. This, according to the same chart, marked a significant increase on a Year-on-Year basis. Solana had less than 20 million tokens on its network in September 2024. Solana earlier reported that Bitcoin supply surpassed $1 billion to make up for around 8,805.10 tokens. As for tokens on Solana, the number started recording a surge from October 2024 before it reached a sustainable mark of 80 million. The first time Solana noted over 80M tokens was in May 2025. Performance of Solana Tokens Some of the Solana tokens noted an increase in their values over the last 24 hours. UNI price jumped the highest to the value of $9.31 by 2.07%. The lowest surge was recorded for AAVE during the same timeline. The token stood at $298.20 after soaring by 1.11%. PUMP noted the highest loss of 5.37% in a day, taking its value down to $0.007899. SOL price itself marked a decline of 0.32% for the value of $235.19. Nevertheless, all the top Solana tokens recorded a surge in their respective values over…
Cardano Price Set For a 30% Plunge This Year As New Cryptos Like Layer Brett Rally Up The Ranks

Cardano risks a 30% plunge as ADA struggles near $1, while Layer Brett’s $3.7M presale, $0.0058 price, and 706% APY staking put it on track for 100x potential.
