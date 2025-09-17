2025-09-19 Friday

Kripto ziņas

Uzzini jaunākās kripto ziņas un jaunumus tirgū
Tether CEO Delivers Rare Bitcoin Price Comment

Tether CEO Delivers Rare Bitcoin Price Comment

Bitcoin price receives rare acknowledgement from Tether CEO Ardoino
SuperRare
RARE$0.05654-3.25%
Kopīgot
Coinstats2025/09/17 23:39
Kopīgot
GALAXY Corporation’s Virtual K-Pop Group Auditions Has Begun

GALAXY Corporation’s Virtual K-Pop Group Auditions Has Begun

The post GALAXY Corporation’s Virtual K-Pop Group Auditions Has Begun appeared on BitcoinEthereumNews.com. GALAXY Corporation’s Virtual K-Pop Group Auditions in Los Angeles Virath Pum GALAXY Corporation, the AI Enter-tech company and G-DRAGON’s label, hosted its first global virtual artist audition at the El Rey Theatre in Los Angeles last week, drawing over 100 pre-selected participants from around the world. The 100 were chosen from the initial online application stage and participated in the second round in person for a chance to be selected for the company’s virtual K-pop group – avatars powered by select performers’ voices, movements, and personalities. Similar to virtual artists like PLAVE and MAVE, the performers will be completely virtual, utilizing the company’s advanced AI technology to create an avatar that will become the idol. This is the first of its kind to have open auditions for a virtual group, while other companies’ virtual groups were chosen internally. It was an interesting process to witness in person. When I entered the theatre, the selection committee, including GK (Gyuhyuk Song), the Head of IP MUSIC at Galaxy Corporation, was facing the stage, taking notes as each performer began. Except that no physical person ever walked out on stage. The judges faced a giant screen of monitors, with a female virtual avatar in the middle. The avatar looked like a semi-faceless character from the Just Dance video games, with pink hair and a bright skirt. As the music began, a voice could be heard through the speakers – and even from behind the stage. The avatar started to move as if someone was controlling it. That someone was the contestant, using motion capture to follow their exact moves. GALAXY Corporation’s Virtual K-Pop Group Auditions in Los Angeles Virath Pum The contestants were escorted backstage, where cameras were set up to capture the performance of whoever was in the camera’s line of sight.…
Gravity
G$0.01118-3.62%
Sidekick
K$0.1587-2.69%
KIND
KIND$0.00535-30.69%
Kopīgot
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:38
Kopīgot
US Senator Questions Whether Crypto Czar David Sacks Overstayed His Term

US Senator Questions Whether Crypto Czar David Sacks Overstayed His Term

PANews reported on September 17th that, according to Decrypt, US Senator Elizabeth Warren and several other lawmakers sent a letter to David Sacks, the Trump administration's AI and cryptocurrency chief, demanding an accounting of his workdays and locations since taking office in January of this year, questioning whether he exceeded the 130-day annual work limit for temporary employees. The letter noted that Sacks continued to manage his Silicon Valley venture capital firm, which invests in AI and cryptocurrency, while serving in the White House. The inquiry stems from a New York Times investigation into a deal between the Trump family's crypto platform and an AI chip company in the United Arab Emirates, in which Sacks was accused of playing a key role.
Whiterock
WHITE$0.0003909-3.83%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.514-2.25%
Sleepless AI
AI$0.1433-5.09%
Kopīgot
PANews2025/09/17 23:38
Kopīgot
Hands-on Review by Bitcoin.com – Digging Into Trust Wallet’s RWA World

Hands-on Review by Bitcoin.com – Digging Into Trust Wallet’s RWA World

The post Hands-on Review by Bitcoin.com – Digging Into Trust Wallet’s RWA World appeared on BitcoinEthereumNews.com. Hands-on Review by Bitcoin.com. For decades, global markets have been walled off. Stocks, bonds, and ETFs have sat behind layers of banks, brokers, and paperwork. Today, that wall is cracking. Trust Wallet – the world’s leading self-custody wallet with more than 200 million downloads – has just introduced support for tokenized real-world assets (RWAs). With […] Source: https://news.bitcoin.com/hands-on-review-by-bitcoin-com-digging-into-trust-wallets-rwa-world/
RealLink
REAL$0.06403-2.19%
Trust The Process
TRUST$0.0005079-0.07%
Moonveil
MORE$0.08729-0.99%
Kopīgot
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:36
Kopīgot
Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Metaplanet raises $1.4B to fuel BTC purchases and U.S. subsidiary launch

Metaplanet Inc. has formalized the subsidiary in Miami, Florida, naming it Metaplanet Income Corp.
Union
U$0.014858+4.44%
Bitcoin
BTC$116,218.42-1.28%
Fuel
FUEL$0.0065+8.87%
Kopīgot
Cryptopolitan2025/09/17 23:34
Kopīgot
Is the China ban fueling Nvidia stock short interest?

Is the China ban fueling Nvidia stock short interest?

The post Is the China ban fueling Nvidia stock short interest? appeared on BitcoinEthereumNews.com. Nvidia (NASDAQ: NVDA) stock fell 2.78% in intraday trading on Wednesday, September 17, after reports that China imposed a ban on the company’s chips sparked immediate market reaction. At the time of writing, NVDA shares trade at $170.51, roughly 7.5% below their 52-week high, while Nvidia’s massive float of 23.3 billion shares and tiny short interest of just 0.84% make for a limited squeeze relief. Further, the stock’s average true range (ATR) sits at 4.65, though its relative volume (RVOL) is subdued at 0.53, indicating that selling momentum has yet to accelerate in a meaningful way despite the price drop. NVDA short interest. Source: Finviz The tech war keeps escalating CEO Jensen Huang said he was “disappointed but patient” in the wake of first reports that the Cyberspace Administration of China (CAC) had instructed major firms, including titans like Alibaba (NYSE: BABA), not to purchase Nvidia’s RTX Pro 6000D chips designed specifically for the Chinese market. “We can only be in service of a market if the country wants us to be. For 30 years, we probably contributed more to the China market than most companies have. But they have larger agendas to work out between China and the United States, and we’re patient,” Huang told City A.M, speaking from London on Wednesday. The chipmaker’s relations with China have been complicated for a while. For instance, the company already excludes China from its financial forecasts, citing uncertainty tied to ongoing U.S.-China tech negotiations. Washington itself has already restricted Nvidia’s artificial intelligence (AI) chip exports, including the H20 server chip, on national security grounds. Later, the White House announced in August that a new export license would come at the cost of a 15% share in H20 sales in China. Earlier this week, China’s State Administration for Market Regulation (SAMR) launched…
MemeCore
M$2.33753-13.62%
Union
U$0.014858+4.44%
Whiterock
WHITE$0.0003909-3.83%
Kopīgot
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:32
Kopīgot
Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550

Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum laat op de uurgrafiek twee opeenvolgende TD Sequential koopsignalen zien. Deze indicator meet uitputting in een trend en geeft vaak een signaal dat de verkoopdruk kan afnemen. Dit dubbele signaal verschijnt rond het niveau van $4.516, waar de ETH prijs kortstondig steun vindt. Dit type formatie komt zelden voor en wordt daarom extra nauwlettend gevolgd. Wat gaat de Ethereum koers hiermee doen? Ethereum koers test steun rond $4.516 De scherpe daling van de Ethereum koers vanaf de prijszone rond $4.800 bracht de ETH prijs in korte tijd naar ongeveer $4.516. Op dit niveau trad duidelijke koopactiviteit op, waardoor de neerwaartse beweging tijdelijk werd gestopt. Het dubbele signaal dat door de TD Sequential indicator is gegenereerd, viel precies samen met dit prijspunt. De TD Sequential is opgebouwd uit negen candles die een trend meetellen. Wanneer de negende candle verschijnt, kan dit duiden op een trendomslag. In dit geval verschenen zelfs twee signalen kort na elkaar, wat aangeeft dat de verkoopdruk mogelijk uitgeput is. Het feit dat dit gebeurde in een zone waar ETH kopers actief bleven, maakt het patroon extra opvallend. TD Sequential just flashed two buy signals for Ethereum $ETH! pic.twitter.com/JPO8EhiEPi — Ali (@ali_charts) September 16, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische indicatoren schetsen herstelkans voor ETH Naast de dubbele koopsignalen verstrekken ook andere indicatoren belangrijke aanwijzingen. Tijdens de daling van de ETH koers waren grote rode candles zichtbaar, maar na de test van $4.516 stabiliseerde de Ethereum koers. Dit wijst op een mogelijke verschuiving in het evenwicht tussen de bears en bulls. Als deze opwaartse beweging doorzet, liggen de eerste weerstanden rond $4.550. Daarboven wacht een sterkere zone rond $4.650. Deze niveaus zijn in eerdere Ethereum sessies al meerdere keren getest. Een doorbraak zou ruimte openen richting de all-time high van ETH rond $4.953. Wanneer de prijs toch opnieuw onder $4.516 zakt, liggen er zones rond $4.500 en $4.450 waar grotere kooporders worden verwacht. Deze niveaus kunnen als een vangnet fungeren, mocht de druk opnieuw toenemen. Marktdynamiek bevestigt technische indicatoren De huidige situatie volgt op een bredere correctie in de cryptomarkt. Verschillende vooraanstaande crypto tokens zagen scherpe koersdalingen, waarna traders op zoek gingen naar signalen voor een mogelijke ommekeer. Dat juist Ethereum nu een dubbel TD Sequential signaal toont, versterkt de interesse in dit scenario. Fundamenteel blijft Ethereum sterk. Het aantal ETH tokens dat via staking is vastgezet, blijft groeien. Dat verkleint de vrije circulatie en vermindert verkoopdruk. Tegelijk blijft het netwerk intensief gebruikt voor DeFi, NFT’s en stablecoins. Deze activiteiten zorgen voor een stabiele vraag naar ETH, ook wanneer de prijs tijdelijk onder druk staat. Fundamentele drijfveren achter de Ethereum koers De Ethereum koers wordt echter niet alleen bepaald door candles en patronen, maar ook door bredere factoren. Een stijgend percentage van de totale ETH supply staat vast in staking contracten. Hierdoor neemt de liquiditeit op exchanges af. Dit kan prijsschommelingen versterken wanneer er plotseling meer koopdruk ontstaat. Daarnaast is Ethereum nog steeds het grootste smart contract platform. Nieuwe standaarden zoals ERC-8004 en ontwikkelingen rond layer-2 oplossingen houden de activiteit hoog. Deze technologische vooruitgang kan de waardepropositie ondersteunen en zo indirect bijdragen aan een ETH prijsherstel. Het belang van de korte termijn dynamiek De komende handelsdagen zullen duidelijk maken of de bulls genoeg kracht hebben om door de weerstandszone rond $4.550 te breken. Voor de bears ligt de focus juist op het verdedigen van de prijsregio rond $4.516. De whales, die met grote handelsorders opereren, kunnen hierin een beslissende rol spelen. Het dubbele TD Sequential signaal blijft hoe dan ook een zeldzame gebeurtenis. Voor cryptoanalisten vormt het een objectief aanknopingspunt om de kracht van de huidige Ethereum trend te toetsen. Vooruitblik op de ETH koers Ethereum liet twee opeenvolgende TD Sequential signalen zien op de uurgrafiek, iets wat zelden voorkomt. Deze formatie viel samen met steun rond $4.516, waar de bulls actief werden. Als de Ethereum koers boven dit niveau blijft, kan er ruimte ontstaan richting $4.550 en mogelijk $4.650. Zakt de prijs toch opnieuw onder $4.516, dan komen $4.500 en $4.450 in beeld als nieuwe steunzones. De combinatie van zeldzame indicatoren en een sterke fundamentele basis maakt Ethereum interessant voor zowel technische als fundamentele analyses. Of de bulls het momentum echt kunnen overnemen, zal blijken zodra de Ethereum koers de eerstvolgende weerstanden opnieuw test. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
DeFi
DEFI$0.001895-11.44%
BRC20.COM
COM$0.017756-4.48%
Wink
LIKE$0.009572+0.87%
Kopīgot
Coinstats2025/09/17 23:31
Kopīgot
XRP Price Under Pressure as Whales Offload 200 Million Tokens

XRP Price Under Pressure as Whales Offload 200 Million Tokens

The token is trading near $3.02, with analysts warning of a possible dip toward $2.78 if selling continues. According to […] The post XRP Price Under Pressure as Whales Offload 200 Million Tokens appeared first on Coindoo.
NEAR
NEAR$3.141+5.54%
XRP
XRP$3.0282-3.19%
TokenFi
TOKEN$0.0138-5.02%
Kopīgot
Coindoo2025/09/17 23:30
Kopīgot
This Robot Meme Coin Is Being Called The Next Shiba Inu After Experts Tip Potential 300x Gains By Mid 2026

This Robot Meme Coin Is Being Called The Next Shiba Inu After Experts Tip Potential 300x Gains By Mid 2026

If you were around in 2021, you’ll remember the electric excitement when Shiba Inu rocketed from a community driven joke to a global meme coin powerhouse. Its rise was so extraordinary that early investors turned tiny stakes into life changing sums.  Being compared to Shiba Inu is no small thing, it sets the bar high. […] The post This Robot Meme Coin Is Being Called The Next Shiba Inu After Experts Tip Potential 300x Gains By Mid 2026 appeared first on Live Bitcoin News.
Sunrise Layer
RISE$0.009939--%
Life Crypto
LIFE$0.00003666-5.73%
BitShiba
SHIBA$0.000000000621+1.80%
Kopīgot
LiveBitcoinNews2025/09/17 23:30
Kopīgot
Game Theory and Exchange Economies: A New Model for Pure Exchange and Transferable Payoff

Game Theory and Exchange Economies: A New Model for Pure Exchange and Transferable Payoff

This article applies a free and fair economy model to analyze pure exchange economies and markets with transferable payoff.
SQUID MEME
GAME$26.6278-6.99%
FreeRossDAO
FREE$0.00011783+0.64%
Kopīgot
Hackernoon2025/09/17 23:30
Kopīgot

Populārākās ziņas

Vairāk

Fed Actions Impact Cryptocurrency Market

Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Dip As Traders Lock In Profit

Solana And Litecoin Predictions Show Limits, Pepeto Presale Gains 100x Buzz Today

How One Trader’s Success Can Inspire Your Crypto Journey with Invro Mining

Solana to $1,000? This Trader Updates His SOL Price Prediction