2025-09-19 Friday

Kripto ziņas

Uzzini jaunākās kripto ziņas un jaunumus tirgū
Taiko Makes Chainlink Data Streams Its Official Oracle

Taiko Makes Chainlink Data Streams Its Official Oracle

The post Taiko Makes Chainlink Data Streams Its Official Oracle appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Taiko has officially integrated Chainlink Data Streams for its Layer 2 network. The integration provides developers with high-speed market data to build advanced DeFi applications. The move aims to improve security and attract institutional adoption by using Chainlink’s established infrastructure. Taiko, an Ethereum-based ETH $4 514 24h volatility: 0.4% Market cap: $545.57 B Vol. 24h: $28.23 B Layer 2 rollup, has announced the integration of Chainlink LINK $23.26 24h volatility: 1.7% Market cap: $15.75 B Vol. 24h: $787.15 M Data Streams. The development comes as the underlying Ethereum network continues to see significant on-chain activity, including large sales from ETH whales. The partnership establishes Chainlink as the official oracle infrastructure for the network. It is designed to provide developers on the Taiko platform with reliable and high-speed market data, essential for building a wide range of decentralized finance (DeFi) applications, from complex derivatives platforms to more niche projects involving unique token governance models. According to the project’s official announcement on Sept. 17, the integration enables the creation of more advanced on-chain products that require high-quality, tamper-proof data to function securely. Taiko operates as a “based rollup,” which means it leverages Ethereum validators for transaction sequencing for strong decentralization. Boosting DeFi and Institutional Interest Oracles are fundamental services in the blockchain industry. They act as secure bridges that feed external, off-chain information to on-chain smart contracts. DeFi protocols, in particular, rely on oracles for accurate, real-time price feeds. Taiko leadership stated that using Chainlink’s infrastructure aligns with its goals. The team hopes the partnership will help attract institutional crypto investment and support the development of real-world applications, a goal that aligns with Chainlink’s broader mission to bring global data on-chain. Integrating real-world economic information is part of a broader industry trend. Just last week, Chainlink partnered with the Sei…
SEI
SEI$0.3286-1.91%
B
B$0.49468-1.83%
MemeCore
M$2.337-13.70%
Kopīgot
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:34
Kopīgot
Fed renteverlaging veroorzaakt marktdaling: Cryptomarkt crash?

Fed renteverlaging veroorzaakt marktdaling: Cryptomarkt crash?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Federal Reserve (Fed) heeft vandaag, 17 september 2025, een rentebesluit gemaakt. Het Fed rentebesluit is bekend en de rente is verlaagd. De voorzitter van de Fed, Jerome Powell, kondigde aan dat er voldoende ruimte was voor een renteverlaging. Maar waarom daalt de cryptomarkt hierdoor en komt er een cryptomarkt crash?  Federal Reserve (FED) verlaagt de rente Vandaag, op 17 september 2025, heeft Jerome Powell names de Fed de rente verlaagt met 0,25%. Dit betekent dat de rente van 4,25% tot 4,50% naar 4,00% tot 4,25% gaat. De rente is niet meer verlaagd sinds december 2024, maar Powell besloot nu wel de rente te verlagen. Wil je meer lezen over waarom Powell de rente nu omlaag heeft gehaald? Lees dan dit artikel! Bitcoin reageert op renteverlaging Vele investeerders dachten dat een renteverlaging voor een positief sentiment zal zorgen op de cryptomarkt. Helaas voor deze optimistische investeerders is niets minder waar. Op het moment van schrijven zien we dat Bitcoin (BTC) juist de andere kant op reageert. Bitcoin is aan het dalen in plaats van aan het stijgen. In de afgelopen 24 uur zagen we een daling van meer dan 1%. BTC daalde zelfs kortstondig onder de $ 115.000. Dit wijst erop dat de renteverlaging niet voor een positief, maar voor een negatief sentiment heeft gezorgd op de cryptomarkt. Fed renteverlaging: Hoe reageren altcoins op deze verlaging? Bitcoin is misschien de grootste coin, maar niet de enige coin op de markt. Ook altcoins zijn voor vele investeerders van groot belang. Van hoe de markt het afgelopen uur heeft gereageerd zien we in ieder geval dat Ethereum (ETH), Solana (SOL), XRP (de Ripple coin) en Cardano (ADA) aan het dalen zijn. In de afgelopen 24 uur zien we eigenlijk geen groene cijfers meer op de cryptomarkt. Dit betekent dat ook de altcoins reageren op het besluit van de Fed en niet op een positieve manier. Zal dit er juist voor kunnen zorgen dat we een marktcrash gaan zien? Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar Bitcoin kopen in 2025? Het kopen van BTC of crypto wordt in Nederland steeds makkelijker. In deze handleiding laten we je precies zien hoe je dit doet. Stap voor stap leren we u waar en hoe u Bitcoin kunt kopen. Van het kiezen van een betrouwbaar platform tot het uitvoeren van uw eerste transactie, we… Continue reading Fed renteverlaging veroorzaakt marktdaling: Cryptomarkt crash? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Gaat de cryptomarkt crashen door de Fed renteverlaging? De meeste investeerders dachten dat de markt nu groene cijfers zal zien, maar helaas is dit niet zo. De markt is aan het dalen. Zit er misschien zelfs een crash aan te komen? Een crash is een benaming die voor iedereen wat anders betekent. Gemiddeld wordt een crash als benaming gebruikt als een koers met 10% of meer daalt in 24 uur. Op dit moment is dit nog niet aan de orde, maar we zien wel dat alle koersen die op dit moment belangrijk zijn in het rood staan. Hierdoor kan er lichte paniek ontstaan bij kleine investeerders. Wanneer kleine investeerders in paniek raken, kan er een kettingreactie ontstaan. De eerste golf aan investeerders verkoopt dan na het besluit van de Fed. Vervolgens ziet een golf aan kleine investeerders dat er een groep andere investeerders de coins verkocht hebben. Hierdoor kunnen de onervaren investeerders besluiten om ook te verkopen, waardoor er weer een nieuwe daling in de koers zichtbaar is. Op die manier kan een coin steeds weer opnieuw dalen en kan er een crash op de algehele markt veroorzaakt worden. Daarom wordt er altijd geadviseerd om niet te handelen vanuit je emotie, maar te vertrouwen op de informatie die er beschikbaar is en op je eigen strategie. Gaat de cryptomarkt crashen in september 2025? Nu is het de vraag of dit op het moment ook aan de orde is. Op dit moment lijkt er geen sprake van een crash te zijn, maar een daling op de algehele markt. Het is mogelijk dat er later dit jaar een crash aan zit te komen. Maar het is onaannemelijk om er vanuit te gaan dit het rentebesluit van de Fed ervoor kan zorgen dat er in september 2025 een cryptomarkt crash plaatst vindt. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Fed renteverlaging veroorzaakt marktdaling: Cryptomarkt crash? is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Union
U$0.015+5.65%
Solana
SOL$242.43-1.71%
Bitcoin
BTC$116,344.25-1.01%
Kopīgot
Coinstats2025/09/18 03:31
Kopīgot
Crypto execs met with US lawmakers to discuss Bitcoin reserve, market structure bills

Crypto execs met with US lawmakers to discuss Bitcoin reserve, market structure bills

Lawmakers in the US House of Representatives and Senate met with cryptocurrency industry leaders in three separate roundtable events this week. Members of the US Congress met with key figures in the cryptocurrency industry to discuss issues and potential laws related to the establishment of a strategic Bitcoin reserve and a market structure.On Tuesday, a group of lawmakers that included Alaska Representative Nick Begich and Ohio Senator Bernie Moreno met with Strategy co-founder Michael Saylor and others in a roundtable event regarding the BITCOIN Act, a bill to establish a strategic Bitcoin (BTC) reserve. The discussion was hosted by the advocacy organization Digital Chamber and its affiliates, the Digital Power Network and Bitcoin Treasury Council.“Legislators and the executives at yesterday’s roundtable agree, there is a need [for] a Strategic Bitcoin Reserve law to ensure its longevity for America’s financial future,” Hailey Miller, director of government affairs and public policy at Digital Power Network, told Cointelegraph. “Most attendees are looking for next steps, which may mean including the SBR within the broader policy frameworks already advancing.“Read more
Bitcoin
BTC$116,344.25-1.01%
Moonveil
MORE$0.08749-0.82%
MAY
MAY$0.04499+0.78%
Kopīgot
Coinstats2025/09/18 03:30
Kopīgot
Dogecoin Shot Up Over 18,000% in the First 90 Days of 2021, This Coin Will Deliver More Over the Next 3 Months

Dogecoin Shot Up Over 18,000% in the First 90 Days of 2021, This Coin Will Deliver More Over the Next 3 Months

Dogecoin shocked the global crypto market in early 2021 by gaining more than 18,000% within just 90 days. That meteoric rally proved the extraordinary influence of meme coins when community excitement and market momentum come together. Investors who rode the Dogecoin wave saw returns that rivaled the most dramatic growth stories in financial history. The
Moonveil
MORE$0.08749-0.82%
Memecoin
MEME$0.002617-4.20%
Kopīgot
Coinstats2025/09/18 03:30
Kopīgot
XRP Eyes $27 Target in 750% Rally Prediction as Accumulation Pattern Emerges Above $3

XRP Eyes $27 Target in 750% Rally Prediction as Accumulation Pattern Emerges Above $3

XRP remains strong above $3, drawing renewed investor optimism and commanding attention in the crypto market.
XRP
XRP$3.0314-2.93%
Kopīgot
Coinstats2025/09/18 03:29
Kopīgot
Kalshi Launches KalshiEco to Boost Prediction Market With Solana and Base

Kalshi Launches KalshiEco to Boost Prediction Market With Solana and Base

The post Kalshi Launches KalshiEco to Boost Prediction Market With Solana and Base appeared on BitcoinEthereumNews.com. On Wednesday, Kalshi introduces the KalshiEco hub with the support from Solana and Base to bolster prediction market growth. The initiative would bolster selected builders, traders, and creators with hands-on support, including grant funding, engineering assistance, referral programs, etc.  Kalshi faces legal scrutiny in Massachusetts as the firm is accused of running unlicensed sports betting under the guise of a prediction market. Kalshi, the federally regulated prediction market operator, is expanding its operations into the broader trading and builder community by introducing KalshiEco, a program that the operator is experimenting with to serve developers, traders, and creators trying on-chain and off-chain prediction market projects. The action is happening at a time when the company is under increased legal scrutiny, such as in a recent case in Massachusetts, which alleged that the company was running what state regulators term as an illegal form of sports betting. KalshiEco Ecosystem Growth The KalshiEco program is designed such that it establishes feedback between the builders and audiences. Developers are also encouraged to release new applications; creators, on the other hand, promote those tools to a wider audience, which in turn is likely to draw more attention and further development of the project. This cycle has been positioned by the company as a growth flywheel that is meant to ensure that momentum is maintained within the ecosystem. Among the selected participants, various incentives are being offered as part of the initiative. Among them, there is direct funding in the form of grants, verified badges on the social media X, individual referral programs, and engineering-specific support of projects that need more technical rigor. Other benefits are competitions in trade, branded products, and continuous community self-identification. These resources are being made by the company more as a working aid than as a marketing gift and this is…
Moonveil
MORE$0.08749-0.82%
FORM
FORM$1.7338-9.78%
BRC20.COM
COM$0.017754-4.53%
Kopīgot
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:29
Kopīgot
Powell’s Decisions Shake Financial Markets

Powell’s Decisions Shake Financial Markets

Federal Reserve Chairman, Jerome Powell, has made comments that underscore a serious stance towards a shrinking labor market. Despite this being viewed positively, there remains ambiguity about future interest rate cuts.Continue Reading:Powell’s Decisions Shake Financial Markets
FUTURECOIN
FUTURE$0.12189-3.54%
Kopīgot
Coinstats2025/09/18 03:28
Kopīgot
DeFi Development acquires nearly $15 million in SOL, pushing Solana holdings above 2 million tokens

DeFi Development acquires nearly $15 million in SOL, pushing Solana holdings above 2 million tokens

Like for its previous acquisitions, the treasury company intends to stake its recently purchased tokens “to a variety of validators."
Solana
SOL$242.43-1.71%
DeFi
DEFI$0.001896-11.52%
Wink
LIKE$0.009557+0.67%
Kopīgot
Coinstats2025/09/18 03:27
Kopīgot
Cashing In On University Patents Means Giving Up On Our Innovation Future

Cashing In On University Patents Means Giving Up On Our Innovation Future

The post Cashing In On University Patents Means Giving Up On Our Innovation Future appeared on BitcoinEthereumNews.com. “It’s a raid on American innovation that would deliver pennies to the Treasury while kneecapping the very engine of our economic and medical progress,” writes Pipes. Getty Images Washington is addicted to taxing success. Now, Commerce Secretary Howard Lutnick is floating a plan to skim half the patent earnings from inventions developed at universities with federal funding. It’s being sold as a way to shore up programs like Social Security. In reality, it’s a raid on American innovation that would deliver pennies to the Treasury while kneecapping the very engine of our economic and medical progress. Yes, taxpayer dollars support early-stage research. But the real payoff comes later—in the jobs created, cures discovered, and industries launched when universities and private industry turn those discoveries into real products. By comparison, the sums at stake in patent licensing are trivial. Universities collectively earn only about $3.6 billion annually in patent income—less than the federal government spends on Social Security in a single day. Even confiscating half would barely register against a $6 trillion federal budget. And yet the damage from such a policy would be anything but trivial. The true return on taxpayer investment isn’t in licensing checks sent to Washington, but in the downstream economic activity that federally supported research unleashes. Thanks to the bipartisan Bayh-Dole Act of 1980, universities and private industry have powerful incentives to translate early-stage discoveries into real-world products. Before Bayh-Dole, the government hoarded patents from federally funded research, and fewer than 5% were ever licensed. Once universities could own and license their own inventions, innovation exploded. The result has been one of the best returns on investment in government history. Since 1996, university research has added nearly $2 trillion to U.S. industrial output, supported 6.5 million jobs, and launched more than 19,000 startups. Those companies pay…
Threshold
T$0.01676-3.89%
Union
U$0.015+5.65%
RealLink
REAL$0.06415-1.73%
Kopīgot
BitcoinEthereumNews2025/09/18 03:26
Kopīgot
Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Hold Steady As Federal Reserve Cuts 25 Basis Points

Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Hold Steady As Federal Reserve Cuts 25 Basis Points

Crypto markets traded sideways after the Federal Reserve announced a 25-basis points rate cut, a move widely expected by traders.read more
Moonveil
MORE$0.08749-0.82%
Movement
MOVE$0.1295-3.43%
XRP
XRP$3.0314-2.93%
Kopīgot
Coinstats2025/09/18 03:26
Kopīgot

Populārākās ziņas

Vairāk

Fed Actions Impact Cryptocurrency Market

Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin Dip As Traders Lock In Profit

Solana And Litecoin Predictions Show Limits, Pepeto Presale Gains 100x Buzz Today

When Is ‘A Big Bold Beautiful Journey’ Coming To Streaming?

How One Trader’s Success Can Inspire Your Crypto Journey with Invro Mining