PayPal Expands PYUSD Stablecoin to Eight New Blockchain Networks

PayPal Expands PYUSD Stablecoin to Eight New Blockchain Networks

TLDR PayPal is expanding PYUSD stablecoin across eight new blockchains through LayerZero’s Stargate Hydra bridge A permissionless version called PYUSD0 will be fully fungible with PYUSD and interoperable across blockchains PYUSD now supports Tron, Avalanche, Aptos, Abstract, Ink, Sei, Stable, and Stellar The US Treasury estimates the stablecoin market will grow from $295 billion to [...] The post PayPal Expands PYUSD Stablecoin to Eight New Blockchain Networks appeared first on Blockonomi.
Xiaomi recalls 116K SU7 EVs over driver assist safety flaw

Xiaomi recalls 116K SU7 EVs over driver assist safety flaw

The post Xiaomi recalls 116K SU7 EVs over driver assist safety flaw appeared on BitcoinEthereumNews.com. Xiaomi Corp., a Chinese multinational technology company, plans to release an over-the-air software update for its SU7 electric vehicles. This update aims to fix a flaw discovered in its advanced driver assistance technology in around 40% of the SU7 electric sedans it sold.  To completely address this issue, the tech company, popularly known for its smartphone and electric vehicles manufacturing, will recall approximately 116,800 standard versions of the SU7. Notably, almost all these vehicles were manufactured between February 6, 2024, and August 30, 2025. However, like most tech systems, the car’s driver assist system has a defect. In a notice posted on the State Administration for Market Regulation’s website on Friday, September 19, the regulator pointed out that there is a likelihood that the system might not effectively detect and alert drivers in the event of a crisis. This has raised worries as it could lead to serious accidents if drivers do not regain vehicle control.  Xiaomi’s SU7 sedan encounters a tragic accident amid a tech defect On March 28, 2024,  Xiaomi launched the Xiaomi SU7, its first EV model. In July this year, the tech company sold out about 305,055 SU7 models. During its sale, people noticed that the standard version did not come with lidars, a sensing technology that helps vehicles to observe the surroundings and offer extra safety accurately. Following this, recent reports revealed that Xiaomi’s stock in Hong Kong drastically decreased close to 2% but later rebounded, ending the day down by 1.1%. The shares, however, have surged by 64% since the beginning of the year. Gary Tan, a fund manager at Allspring Global Investments LLC, commented on the topic of discussion. He said the market response to the situation was calm because EV buyers do not consider assisted driving a crucial selling feature for the…
MetaMask Token Launch ‘Coming Soon’ – Best Crypto Wallet Native Coin To Watch?

MetaMask Token Launch ‘Coming Soon’ – Best Crypto Wallet Native Coin To Watch?

Popular decentralized cryptocurrency wallet MetaMask is coming up with its own native crypto. According to ConsenSys founder Joseph Lubin, it will happen very soon. MetaMask has always been the first choice for most cryptocurrency enthusiasts when it comes to swapping digital assets. While its core use cases aren’t simple, the platform has earned renown for […]
Fed Rate Cut Fails to Seed Bitcoin Rally; Options Expiry Looms

Fed Rate Cut Fails to Seed Bitcoin Rally; Options Expiry Looms

The post Fed Rate Cut Fails to Seed Bitcoin Rally; Options Expiry Looms appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes Glassnode highlighted that 95% of Bitcoin supply is in profit, but weaker spot flows and profit-taking are creating fragile sentiment. Around 30,000 BTC options worth $3.52 billion are set to expire today on Deribit, with a bearish put-call ratio. Investors are positioning for the dips, before BTC resumes journey to new all-time highs. Bitcoin BTC $116 873 24h volatility: 0.4% Market cap: $2.33 T Vol. 24h: $36.34 B price hasn’t shown much movement following the 25 bps Fed rate cut this week, and continues to flirt with $116,000 level. All eyes are on the $3.5 billion Bitcoin options expiry today, which could set the stage for the next price action. Analysts believe that BTC could see one more dip before its next leg of rally begins. Bitcoin Price Faces Strong Rejection at $117K Following Jerome Powell’s monetary policy pivot with interest rate cuts this week, BTC volatility has remained subdued as the crypto flirts in the $115K-$117K range. Popular crypto analyst Rekt Capital noted that it is important for the Bitcoin price to give a daily close above $117,200. Following this, BTC can rally further to $120,000 levels, setting the stage for the next leg of the rally. However, failure to close above $117,200 could lead to a sharp BTC correction, all the way to $105K, as per the chart below. #BTC Can Bitcoin do it? Can Bitcoin Daily Close above ~$117.2k to kickstart the reclaim of the blue-blue range? Only less than a couple of hours until the new Daily Close is in$BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/GJ3MAPkxw7 pic.twitter.com/eOrZU9fvnQ — Rekt Capital (@rektcapital) September 18, 2025 Blackchain analytics firm Glassnode noted that it is important for Bitcoin price to hold $115,200 levels, to prevent further downside. It noted that 95% of its current circulating supply is currently in profit.…
Boom Then Bust? BTC Eyes $175K Before Catastrophic 80% Drop

Boom Then Bust? BTC Eyes $175K Before Catastrophic 80% Drop

Bitcoin may hit $175K before a 70–80% drop, with $4.9T options expiring and patterns suggesting short-term volatility.
PayPal Stablecoin Goes Permissionless Across Nine Blockchains, Drives Attention to Best Wallet

PayPal Stablecoin Goes Permissionless Across Nine Blockchains, Drives Attention to Best Wallet

PayPal is launching a permissionless version of its $PYUSD stablecoin across Tron, Avalanche, and seven other blockchains. All will be achieved through Stargate, a bridge service that connects over 80 blockchains. LayerZero, which acquired Stargate last month, used its Hydra model to expand $PYUSD to these nine networks. With crypto adoption accelerating, now’s a prime […]
Michigan moves ahead with strategic crypto reserve bill

Michigan moves ahead with strategic crypto reserve bill

The post Michigan moves ahead with strategic crypto reserve bill appeared on BitcoinEthereumNews.com. Michigan lawmakers are advancing a proposal that would allow the state to establish a strategic crypto reserve, as the Midwestern state joins other US jurisdictions considering digital assets for public investment.  The proposed legislation, known as House Bill 4087, moved to a second reading on Thursday and was referred to the Committee on Government Operations. It was introduced in February by Republican Representatives Bryan Posthumus and Ron Robinson, who are asking the House to amend the Michigan Management and Budget Act.  “Michigan can and should join Texas in leading on crypto policy by signing into law my bill creating the Michigan Crypto Strategic Reserve,” Posthumus wrote on X at the time of its introduction. If passed, the state treasurer’s authority will be allowed to allocate up to 10% of funds from Michigan’s countercyclical budget and economic stabilization fund into crypto. Michigan government could become crypto holders House Bill 4087 allows the state to maintain its digital assets in three possible ways: through a secure custody solution, through a qualified custodian such as a bank, trust company, or state-regulated firm, or by acquiring exchange-traded products (ETPs) from registered investment companies. House Bill 4086 and 4087. Source: Michigan legislation website. Security procedures for the crypto holdings include exclusive government control over private keys, end-to-end encryption of all data, and the prohibition of access via smartphones.  Michigan-owned digital assets’ information will be stored in secure data centers in different locations within the state. At the same time, transactions would require multiparty authorization, in addition to regular independent security audits. The bill allows the state to loan out crypto to generate additional revenue, provided that such activity does not increase exposure to financial risk.  House Bill 4086, which was also introduced during the same month by Representatives Alabas Farhat, Ron Robinson, and…
PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains, waaronder Avalanche en Tron

PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains, waaronder Avalanche en Tron

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   PayPal’s stablecoin PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains via LayerZero en vergroot zo zijn bereik in de cryptomarkt. Deze stap maakt de munt toegankelijker voor gebruikers en bedrijven en versterkt PayPal’s positie in de snelgroeiende stablecoinsector. Adoptie van PYUSD versnelt door uitbreiding naar chains PayPal’s stablecoin PYUSD gaat een nieuwe fase in met de overstap naar negen extra blockchains via LayerZero. Daarmee verstevigt het bedrijf zijn positie in de snelgroeiende stablecoinmarkt en speelt het in op de groeiende behoefte aan interoperabiliteit en toegankelijkheid. Deze uitbreiding markeert een belangrijke ontwikkeling in het gebruik van digitale dollars binnen het cryptolandschap, waar snelheid en compatibiliteit van netwerken steeds belangrijker worden. Wat is PYUSD en waarom is het belangrijk? PayPal USD (PYUSD) is een stablecoin die wordt uitgegeven door Paxos Trust Company en volledig wordt gedekt door Amerikaanse dollars. Het doel van de munt is helder: stabiliteit behouden en inzetbaar zijn voor betalingen, handel en DeFi-toepassingen. Tot voor kort was PYUSD beschikbaar op Ethereum, Solana, Arbitrum en Stellar. Paxos joins Circle and Ripple in applying for trust bank licenses. Company issues PayPal’s stablecoin PYUSD.@Paxos Trust Company, the cryptocurrency firm behind @PayPal’s stablecoin, said it is applying to create a national trust bank in the U.S., joining a raft of digital… pic.twitter.com/PkqqOGfgHZ — The British Blockchain Association (@Brit_blockchain) August 13, 2025 Met de nieuwste uitbreiding sluit het zich aan bij andere netwerken, waaronder Aptos, Avalanche, Tron en Flow. Voor gebruikers betekent dit dat de stablecoin op meer plekken inzetbaar is. Voor ontwikkelaars biedt dit extra flexibiliteit doordat ze PYUSD eenvoudiger kunnen integreren in verschillende ecosystemen. Hierdoor krijgt de munt een sterkere positie in een markt die inmiddels een waarde van 270 miljard dollar vertegenwoordigt. PAYPAL’S STABLECOIN IS MULTICHAIN Powered by LayerZero, $PYUSD is now live on Tron, Avalanche, Abstract, Sei, Stable, and Aptos. pic.twitter.com/FZ8akAtyWs — Coin Bureau (@coinbureau) September 18, 2025 De rol van LayerZero in de uitbreiding van PYUSD LayerZero speelt een sleutelrol in deze uitbreiding. Het protocol zorgt ervoor dat PYUSD probleemloos tussen blockchains kan bewegen zonder zijn waarde te verliezen. Via de Stargate-bridge, die meer dan 80 netwerken verbindt, wordt een permissionless variant gelanceerd: PYUSD0. Deze blijft volledig 1:1 inwisselbaar voor dollars en helpt de versnippering van liquiditeit tegen te gaan. Veel stablecoins kampen met meerdere versies op verschillende netwerken, wat verwarring veroorzaakt. LayerZero’s technologie voorkomt dat probleem door één uniforme munt te garanderen. Voor bedrijven en ontwikkelaars schept dit vertrouwen: ze weten dat de token betrouwbaar en breed inzetbaar is. Zo kan PYUSD worden geïntegreerd in uiteenlopende toepassingen, van betaaloplossingen tot financiële protocollen. PayPal built the first global digital payment network at the onset of the internet age. In 2023, they were the first major fintech company to launch a stablecoin with PYUSD. With PYUSD0, PayPal and LayerZero are working to drive greater availability of PYUSD across blockchains. pic.twitter.com/CWOc2CP6sA — LayerZero (@LayerZero_Core) September 18, 2025 PYUSD binnen de snelgroeiende stablecoinmarkt De stablecoinmarkt wordt nu vooral gedomineerd door Tether (USDT) met een marktkapitalisatie van ongeveer 171 miljard dollar en Circle’s USDC met 74 miljard dollar. PYUSD staat daar met 1,3 miljard dollar nog ver onder, maar de munt groeit gestaag. Uit onderzoek van EY-Parthenon blijkt dat 36% van de ondervraagde bedrijven PYUSD al gebruikt. Dat percentage ligt hoger dan bij enkele grotere concurrenten. Voor consumenten en bedrijven die behoefte hebben aan stabiele betaalmiddelen kan de bredere inzetbaarheid van PYUSD aantrekkelijk zijn. De koppeling met de Amerikaanse dollar en de dekking door Paxos zorgen bovendien voor zekerheid: de munt is stabiel en voorspelbaar, en dat vertrouwen is cruciaal voor verdere adoptie. Gevolgen voor adoptie door bedrijven en gebruikers Met de uitbreiding krijgt PYUSD meer praktische toepassingen. Bedrijven zien de munt als een alternatief voor traditionele betaaloplossingen, omdat ze stabiliteit combineert met de snelheid en efficiëntie van blockchain. Ontwikkelaars kunnen PYUSD eenvoudig integreren in hun apps en protocollen, wat de verspreiding verder vergroot. Ook consumenten krijgen meer opties, bijvoorbeeld bij peer-to-peer transacties. Daarbij speelt PayPal Links een rol: deze dienst ondersteunt naast bitcoin en ether ook PYUSD. Dit laat zien dat PayPal niet alleen een stablecoin uitgeeft, maar werkt aan een breder ecosysteem voor digitale betalingen. Interoperabiliteit maakt het voor gebruikers eenvoudiger om transacties over verschillende netwerken te doen, zonder zich druk te maken over technische barrières. Voor bedrijven opent dit bovendien deuren naar toepassingen als internationale betalingen en treasurybeheer. Today, @Visa announced support for Paxos‑issued USDG and PYUSD in its stablecoin settlement offering. Honored to join forces with one of the world’s leading payment innovators to shape the future of financial rails. pic.twitter.com/e3ReplVN0K — Paxos (@Paxos) July 31, 2025 PYUSD als nieuwe spil in de stablecoinmarkt Met de overstap naar negen extra blockchains en de kracht van LayerZero zet PYUSD een stevige stap vooruit. Hoewel de munt qua marktkapitalisatie nog niet in de buurt komt van de grootste spelers, laten de groeicijfers en het gebruik door bedrijven zien dat de stablecoin terrein wint. Interoperabiliteit en betrouwbaarheid vormen de basis om een centrale rol te pakken in de verdere ontwikkeling van de stablecoinmarkt. Bovendien laat deze uitbreiding zien dat grote fintechbedrijven zich steeds nadrukkelijker mengen in de cryptowereld. Deze ontwikkeling spreekt zowel particuliere gebruikers als bedrijven aan en tilt stablecoins naar een nieuw niveau. PYUSD groeit daarmee uit tot meer dan een nicheproduct: het ontwikkelt zich tot een vaste waarde binnen het digitale financiële systeem. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht PYUSD breidt uit naar negen nieuwe blockchains, waaronder Avalanche en Tron is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Momentous Grayscale ETF: GDLC Fund’s Historic Conversion Set to Trade Tomorrow

Momentous Grayscale ETF: GDLC Fund’s Historic Conversion Set to Trade Tomorrow

BitcoinWorld Momentous Grayscale ETF: GDLC Fund’s Historic Conversion Set to Trade Tomorrow Get ready for a significant shift in the world of digital asset investing! A truly momentous event is unfolding as Grayscale’s Digital Large Cap Fund (GDLC) makes its highly anticipated transition into a spot crypto exchange-traded fund. This isn’t just a name change; it’s a pivotal moment for the broader cryptocurrency market, bringing a new era of accessibility and institutional participation through the Grayscale ETF. What’s Happening with the Grayscale ETF Conversion? Tomorrow marks a historic day for Grayscale’s Digital Large Cap Fund (GDLC). This existing spot crypto basket is officially scheduled to begin trading under its new identity: the Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF. This exciting development comes directly after the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) gave its stamp of approval to Grayscale’s application for this conversion. As Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas highlighted, this move has been keenly watched. The approval and subsequent launch underscore a growing acceptance of crypto-backed financial products within traditional markets. For investors, this conversion of the Grayscale ETF represents a more streamlined and regulated way to gain exposure to a diversified basket of large-cap digital assets. Why is the Grayscale ETF a Game-Changer for Investors? The conversion of GDLC into a Grayscale ETF offers several compelling benefits, fundamentally changing how investors can access the crypto market. Firstly, ETFs are known for their ease of trading. They can be bought and sold on traditional stock exchanges, just like company shares, making them incredibly accessible to a wider range of investors who might be hesitant to directly hold cryptocurrencies. Consider these key advantages: Enhanced Accessibility: Investors can gain exposure to a diversified crypto portfolio without needing to set up crypto wallets or manage private keys. Increased Liquidity: Trading on major exchanges typically means higher liquidity, allowing for easier entry and exit points. Regulatory Oversight: As an SEC-approved product, the Grayscale ETF operates under a regulated framework, potentially offering greater investor protection and confidence. Diversification: The Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF tracks a basket of large-cap cryptocurrencies, offering immediate diversification rather than exposure to a single asset. This development is a strong indicator of the maturation of the digital asset space. It signals a bridge between the innovative world of crypto and the established financial system. Navigating the New Grayscale ETF Landscape While the launch of the Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF brings exciting opportunities, it’s also important for investors to understand its implications. The shift from a closed-end fund structure (GDLC) to an open-ended ETF means that the fund’s shares can now be created and redeemed daily. This mechanism helps keep the ETF’s market price closely aligned with the net asset value (NAV) of its underlying holdings. Historically, closed-end funds like GDLC could trade at significant premiums or discounts to their NAV. The ETF structure is designed to mitigate these discrepancies, providing a more efficient pricing mechanism. This change offers a more transparent and potentially less volatile investment experience for those looking to invest in a Grayscale ETF. What’s Next for Crypto ETFs and Grayscale? The successful conversion and launch of the Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF could pave the way for similar transformations of other Grayscale products. It also sets a precedent for how existing crypto investment vehicles might evolve to meet market demand for regulated, accessible products. The increasing number of spot crypto ETFs, including this new Grayscale ETF, reflects a growing institutional appetite for digital assets. This trend suggests a future where cryptocurrency investing becomes an even more integrated part of mainstream financial portfolios. As regulatory clarity continues to improve, we can anticipate further innovation and expansion in the crypto ETF landscape, offering investors diverse options to participate in the digital economy. The launch of the Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF is more than just a new product; it’s a testament to the persistent efforts to bring digital assets into the mainstream financial fold. By offering a regulated, accessible, and diversified investment vehicle, Grayscale is not only expanding opportunities for investors but also reinforcing the legitimacy and staying power of the crypto market. This momentous step truly reshapes the investment landscape, making it easier for a broader audience to engage with the exciting potential of cryptocurrencies through a trusted Grayscale ETF. Frequently Asked Questions (FAQs) What is the Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF? The Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF is the new name and structure for Grayscale’s former Digital Large Cap Fund (GDLC). It’s a spot crypto basket that holds a diversified portfolio of large-cap digital assets, now trading as an exchange-traded fund. When will the Grayscale ETF begin trading? The Grayscale CoinDesk Crypto5 ETF is scheduled to begin trading tomorrow, following its approval by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). How does an ETF differ from the previous GDLC fund? As an ETF, the fund’s shares can be created and redeemed daily, which helps keep its market price closely aligned with the value of its underlying assets. The previous GDLC fund was a closed-end fund that could trade at significant premiums or discounts to its net asset value. What are the benefits of investing in the Grayscale ETF? Benefits include enhanced accessibility (trading on traditional exchanges), increased liquidity, regulatory oversight by the SEC, and immediate diversification into a basket of large-cap cryptocurrencies. Is the Grayscale ETF suitable for all investors? While the Grayscale ETF offers a regulated and accessible way to invest in crypto, all investments carry risks. Investors should conduct their own research and consider their financial goals and risk tolerance before investing in any ETF, including this Grayscale ETF. Did you find this article informative? Share this exciting news about the Grayscale ETF conversion with your friends, family, and fellow investors on social media to keep them informed about the latest developments in the crypto world! To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin and Ethereum price action. This post Momentous Grayscale ETF: GDLC Fund’s Historic Conversion Set to Trade Tomorrow first appeared on BitcoinWorld.
Wall Street, Walled Gardens. Why Private Blockchains Will Fail

Wall Street, Walled Gardens. Why Private Blockchains Will Fail

Private blockchains promised control, but ended up cutting off trust, users, and liquidity. This op-ed explores why open networks are winning.
