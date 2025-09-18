2025-09-19 Friday

Crucial Fed Rate Cut: Unpacking The Market’s Reaction

The post Crucial Fed Rate Cut: Unpacking The Market’s Reaction appeared on BitcoinEthereumNews.com. The financial world is buzzing with a recent development that could significantly shape your investment strategies: a Fed rate cut. The U.S. Federal Reserve’s Federal Open Market Committee (FOMC) has just announced a 25-basis-point reduction to its benchmark interest rate, a move that aligns perfectly with market expectations. This decision lowers the target range for the federal funds rate to 4.00% to 4.25%, signaling a pivotal shift in monetary policy. But what does this mean for the everyday investor, especially those keen on the dynamic cryptocurrency markets? Understanding the Mechanics of a Fed Rate Cut When the Federal Reserve implements a Fed rate cut, it’s not just a number on a screen; it has far-reaching implications. The federal funds rate is the interest rate at which commercial banks borrow and lend their excess reserves to each other overnight. By lowering this benchmark, the Fed aims to make borrowing cheaper across the entire economy. Stimulating Economic Activity: Lower interest rates can encourage businesses to borrow and invest more, potentially leading to job creation and economic growth. Impact on Consumers: Mortgages, car loans, and credit card interest rates often follow the federal funds rate, meaning consumers could see lower borrowing costs. Inflationary Pressures: While stimulating, excessive rate cuts can sometimes lead to inflation if the economy overheats. The Fed’s balancing act is always crucial. This particular Fed rate cut was widely anticipated, suggesting the market had already factored much of its immediate impact into asset prices. However, the official announcement still provides clarity and sets the tone for future monetary policy. Immediate Market Reactions to This Strategic Fed Rate Cut Following the announcement of the Fed rate cut, financial markets typically react in various ways. While the 25 bp reduction was expected, the nuances of the Fed’s accompanying statement often dictate the…
2025/09/18 17:40
Bhutan Government Moves 343 Bitcoin to New Wallet, Expected Exchange Transfer

Detail: https://coincu.com/news/bhutan-bitcoin-wallet-transfer/
2025/09/18 17:39
Bitcoin (BTC) Dips and Rallies Post-Fed Rate Cut: What’s Next for Prices?

The post Bitcoin (BTC) Dips and Rallies Post-Fed Rate Cut: What’s Next for Prices? appeared on BitcoinEthereumNews.com. The expected Federal Reserve rate cut was announced on Wednesday. True to form, market makers sold Bitcoin down to $114,800. Then the price rebounded hard, stopping just short of $118,000. Is this rally just getting started? 3 more rate cuts to come? A failing US jobs market undoubtedly forced the hand of the Federal Reserve, and not only were 25-basis points cut on Wednesday, but analysts are predicting a further 3 monthly cuts through to the end of the year. These easier financial conditions are likely to be beneficial for Bitcoin and the crypto market in general. Dip, then strong rally Source: TradingView The 4-hour chart for $BTC shows that the price rallied strongly after the initial dump going into the FOMC meeting rate cut announcement on Wednesday. Once the price had hit a bottom, which coincided with the lower trendline of the ascending channel and the top of the small bull flag, it then rebounded vigorously. Currently, the bulls are battling with the $117,500 horizontal resistance. This is the last big level to overcome before the $BTC price can head on back to the all-time high. A candle body pierced through the resistance level but a candle will have to open above in order to break this resistance. A tale of two resistances Source: TradingView The daily chart presents a nice clear picture of what is in front of the $BTC price. It can be observed that the price is right up against the first of the two resistances. If $117,500 falls, $120,000 will be next. The second of these two resistances is also likely to have the top trendline of the ascending channel acting as resistance at the same time, so this could prove even more difficult to break. That said, a break of $120,000 would most definitely…
2025/09/18 17:39
Change “Waiting for Overnight Surges” to “Daily Deposits”—TALL MINER · 2025: Using Cloud Computing Power to Transform Volatility Into Your Second Cash Flow

Turn crypto volatility into steady daily income with TALL Miner. Cloud-based hashrate runs 24/7, daily payouts, $15 signup bonus, zero setup required.
2025/09/18 17:38
BNB Chain Rides High with $1,000 Breakthrough

The BNB Chain has reached a significant milestone, establishing itself as a key player in the realm of digital real-world assets (RWAs). The network’s ability to digitize assets such as gold and treasury bonds has caught the attention of both large and small-scale investors.Continue Reading:BNB Chain Rides High with $1,000 Breakthrough
2025/09/18 17:38
SEC Approves Universal Standard for Digital Asset Listings

The post SEC Approves Universal Standard for Digital Asset Listings appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points:SEC approves a universal listing standard for digital asset ETPs.This change facilitates innovation and investor access.Positive reactions from market participants such as Grayscale. The SEC has approved a universal listing standard enabling U.S. exchanges to list and trade spot commodity ETPs, including digital assets, without individual rule change proposals. This regulatory shift potentially increases access to digital asset investment products, impacting institutional flows and market dynamics for cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum. SEC Unveils New Listing Framework for Digital Assets The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) today approved a universal listing standard for exchange-traded products (ETPs) that hold spot commodities, including digital assets. This allows national securities exchanges to list and trade commodity trust shares without submitting individual rule change proposals under Section 19(b) of the Securities Exchange Act. SEC Chairman Paul Atkins emphasized that this approval supports the capital markets’ role as a platform for global digital asset innovation. Immediate changes from this decision include the ability for exchanges like NYSE Arca and Cboe to list digital asset ETPs more efficiently. This eases market access, potentially increasing institutional participation. It aligns with investor demand for simplified and inclusive trading of digital assets, such as Bitcoin and Ethereum, through trusted U.S. exchanges. Paul Atkins, SEC Chairman, “By approving these universal listing standards, we ensure that the capital markets continue to be the best platform for global digital asset frontier innovation. This approval helps maximize investor choice and promote innovation by simplifying the listing process and lowering the barriers for investors to access digital asset products in the trusted U.S. capital markets.”The industry’s reaction has been overwhelmingly positive. Market participants like Grayscale and other ETP issuers anticipate faster product suite expansions. This change lowers barriers for both retail and institutional flows. Atkins’ statement highlights the strategy of maximizing investor…
2025/09/18 17:37
Will Ethereum Treasuries Outperform Bitcoin and Solana? Redditors Debate

The post Will Ethereum Treasuries Outperform Bitcoin and Solana? Redditors Debate appeared first on Coinpedia Fintech News Ethereum treasuries are in the spotlight and everyone’s buzzing about them.  Publicly listed firms have been piling into ETH, scooping up a good chunk of the supply since June – worth over $16 billion. And these holdings are earning staking rewards, giving Ethereum an edge that’s hard to ignore. The debate has spilled into Reddit, …
2025/09/18 17:36
Golden Trump Bitcoin Statue Appears in DC

The post Golden Trump Bitcoin Statue Appears in DC appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Notes A 12-foot golden Trump holding Bitcoin statue was unveiled near the US Capitol. Crypto PACs and industry leaders continue to back Trump’s pro-crypto agenda. Organizers linked the piece to Trump’s role in mainstreaming Bitcoin adoption. A massive 12-foot golden statue of United States President Donald Trump holding a Bitcoin was unveiled on Sept. 17 just outside the US Capitol, drawing crowds, social media buzz, and political debate. The installation was funded and organized by a group of crypto enthusiasts and memecoiners, carried out as part of a Pump.fun livestream stunt aimed at honoring the president’s pro-crypto outlook. Tribute to our savior. pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) September 17, 2025 A Symbolic Tribute on the National Mall The statue was positioned near Union Square on the National Mall, facing Capitol Hill and roughly a mile from the White House. A website tied to the stunt described the piece as a tribute to Trump’s “unwavering commitment to advancing the future of finance through Bitcoin and decentralized technologies.” Hichem Zaghdoudi, one of the organizers, told local reporters the statue was “designed to ignite conversation about the future of government-issued currency and is a symbol of the intersection between modern politics and financial innovation.” Images posted online show the giant golden Trump, crafted from lightweight, hardened foam, being carried into place by several people. Organizers said they hoped Trump himself might see it, though the president was in the UK at the time. Trump’s visit to the UK included high-profile meetings on tariffs, AI, and trade. Crypto leaders are lobbying for him to push Britain toward clearer digital asset rules, arguing that the country risks falling behind the EU, Singapore, and Dubai. According to a Bloomberg report, industry giants from Coinbase to Ripple are pressing UK officials to speed…
2025/09/18 17:34
Doorbraak voor altcoins: SEC keurt Grayscale’s GDLC ETF goed

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Na maanden van speculatie heeft de Amerikaanse toezichthouder eindelijk groen licht gegeven voor een nieuw crypto product dat de manier van beleggen in digitale munten fundamenteel kan veranderen. Het besluit komt op een moment dat de markt snakt naar meer institutionele producten, en beleggers reageren direct. Eerste multi-asset crypto ETF in de VS Grayscale CEO Peter Mintzberg kondigde vandaag op social media platform X aan dat zijn Digital Large-Cap Fund (GDLC) aanvraag is goedgekeurd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Het gaat om een conversie van het fonds naar een Exchange Traded Fund (ETF), waarmee GDLC dus ook op de Amerikaanse beurs verhandelbaar wordt. Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025 Daarmee krijgen de financiële markten voor het eerst toegang tot een multi-asset crypto ETF: een beursgenoteerd fonds dat niet een munt volgt, maar meerdere tegelijk. Volgens Mintzberg gaat het product in eerste instantie bestaan uit een mix van de grootste digitale valuta’s, waaronder Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) en Cardano (ADA). Vooralsnog is het onduidelijk wat precies de weging wordt tussen de verschillende large caps binnen de ETF. Of Grayscale over de levensduur van het fonds de weging en munt selectie kan veranderen is ook nog niet duidelijk. Nieuwe standaard voor crypto ETF’s De goedkeuring van GDLC kan een precedent scheppen. Zo kan er een multi-asset standaard ontstaan voor crypto ETF’s, wat betekent dat we in de toekomst een tal van creatieve combinaties kunnen zien op de beurs. Denk bijvoorbeeld aan ETF’s die zich puur focussen op Decentralized Finance (DeFi) leiders in de crypto markt of zelfs memecoin fondsen. Daarnaast vormt de komst van Grayscale’s fonds een belangrijk signaal richting lopende aanvragen. Waar de SEC onlangs nog een beslissing over een XRP Spot ETF uitstelde, lijkt de houding van de toezichthouder duidelijk te veranderen. ETF expert Nate Geraci benadrukt deze koerswijziging: twee jaar geleden vocht de SEC nog een harde juridische strijd met Grayscale uit over een spot Bitcoin ETF, nu wordt juist een generiek raamwerk voor crypto ETF’s omarmd. Verschillende altcoins, van XRP, ADA tot zelfs Dogecoin (DOGE), wachten op hun eerste goedkeuring. Met de introductie van dit eerste large-cap fonds lijkt bredere SEC acceptatie dan ook slechts een kwestie van tijd. Directe impact op altcoin koersen Voor institutionele partijen verlaagt het nieuwe fonds de drempel om in crypto te stappen, zonder de complexiteit van munt selectie en wallet beheer. De cryptocurrency gemeenschap hoopt dan ook dat de nieuwe ETF kan zorgen voor miljarden dollars aan kapitaalstromen richting de grote altcoins. Dat optimisme is ook terug te zien in de prijzen van veel munten. Veel large caps wisten een aardige stijging door te maken. Zo klommen SOL en ADA over de afgelopen 24 uur met respectievelijk 3,4% en 3,2% waardoor de solana koers dicht bij de grens van $245 komt. De cardano prijs heeft de significante weerstand van $0,90 doorbroken. Opvallend genoeg bleef de bitcoin koers neutraal, de ETH prijs klom minder hard dan andere altcoins met een groei van 1,1%. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Doorbraak voor altcoins: SEC keurt Grayscale’s GDLC ETF goed is geschreven door Thomas Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
2025/09/18 17:32
SEC approves generic listing standards for crypto ETFs: ‘The gates are open!’

Which firms will win the race to list the first altcoin products?
2025/09/18 17:30
