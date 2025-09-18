2025-09-19 Friday

Democrats in Congress Call Foul on Status of Trump’s Crypto Czar David Sacks

The post Democrats in Congress Call Foul on Status of Trump’s Crypto Czar David Sacks appeared on BitcoinEthereumNews.com. President Donald Trump’s top adviser on crypto, David Sacks, is working under a “special government employee” status that’s meant to be for officials serviing an important but temporary duty with the federal government, and Senator Elizabeth Warren penned a letter with other Democrats in Congress asking him whether he’s overstepped that window. Such an employee isn’t allowed to serve more than 130 days in a year, according to the law, and the Wednesday letter to Sacks asks him to put a number on the days the prominent venture capitalist has worked for Trump in the role as crypto and artificial intelligence czar. Under the rules, any day in which he’s done work counts against that 130, though in some agencies, the limit has commonly been governed by a “good faith” estimate of how long the official expects to serve. “If you have worked every business day, your 130th day was July 25, 2025,” according to the letter signed by Warren and several other members of the Senate and House of Representatives, including Bernie Sanders. The lawmakers called their review of this timeline since the January 20 start of the administration an “investigation.” “If you have indeed passed the 130th day mark, you are undermining the careful balance Congress struck in creating the SGE designation. It is only because of your designation as an SGE that you have been able to continue working for and being paid by Craft Ventures during your time in government,” read the letter. Trump has used the temporary employment status in a high-profile fashion, also employing Tesla CEO Elon Musk in that capacity. The personnel tool is designed to be used to bring expertise into government without having to clear some of the bureaucratic hoops of typical hiring. Earlier this year, other Democrats in Congress pushed…
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 18:57
Is Doge Still The Best Crypto Investment, Or Will Pepeto Make You Rich In 2025

The post Is Doge Still The Best Crypto Investment, Or Will Pepeto Make You Rich In 2025 appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News 18 September 2025 | 13:39 Is Dogecoin actually running out of gas, after making people millionaires overnight? As investors hunt for the best crypto to buy now and the best crypto to invest in 2025, Dogecoin still owns the meme spotlight, yet its upside looks capped according to today’s Dogecoin price prediction. Focus is shifting toward projects that marry community with real on chain utility. People searching best crypto to buy now want shipped products, audits, and transparent tokenomics. That frames the honest matchup for this cycle, Dogecoin versus Pepeto. Meet Pepeto, an Ethereum based meme coin built with live rails, PepetoSwap for zero fee trading and Pepeto Bridge for smooth cross chain moves. By blending story with tools people can touch today, and speaking directly to crypto presale 2025 demand, Pepeto puts utility, clarity, and distribution first. In a market where older meme coins risk drifting on sentiment, Pepeto’s delivery gives it a credible seat in the best crypto investment debate. First, here is why Dogecoin may be fading. Dogecoin Price Prediction Is Dogecoin Losing Momentum Remember when Dogecoin made crypto feel effortless. In 2013, Doge turned an internet joke into money and a movement that welcomed everyone. A decade later the market is tougher and the relentless tailwind is gone, sentiment is choppier and patience matters. With Doge near $0.268, the setup reads bearish to neutral for the next few weeks. If the $0.26 shelf holds on daily closes, expect choppy range trading toward $0.29 to $0.30 where rallies keep stalling. Lose $0.26 and momentum often slides into $0.245 with risk of a deeper probe toward $0.22 to $0.21. Close back above $0.30 and the downside bias is likely neutralized, opening room for a squeeze into the low $0.30s. Beyond the price view, Dogecoin still centers…
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 18:56
Qatar pushes tokenization with launch of QCD money market fund

QNB Group (Qatar National Bank), along with other partners have officially launched a tokenized money market fund, called the QCD Money Market Fund (QCDT).
Cryptopolitan 2025/09/18 18:55
Bitcoin Cash (BCH) Price Breaks 17-Month High: Is $719 the Next Target?

The post Bitcoin Cash (BCH) Price Breaks 17-Month High: Is $719 the Next Target? appeared first on Coinpedia Fintech News Bitcoin Cash (BCH), the cryptocurrency born from a Bitcoin fork, has shocked traders by climbing to a 17-month high of $647. Just weeks ago, social media was filled with bearish talk about BCH’s future.  But Santiment data shows that such extreme negativity often sets the stage for a sharp rebound shows how quickly market sentiment …
CoinPedia 2025/09/18 18:54
Argentina And Brazil Both Drop In Official FIFA World Ranking

The post Argentina And Brazil Both Drop In Official FIFA World Ranking appeared on BitcoinEthereumNews.com. Argentina’s forward Lionel Messi gestures during the 2026 FIFA World Cup South American qualification football match between Brazil and Argentina at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on November 21, 2023. (Photo by Daniel RAMALHO / AFP) (Photo by DANIEL RAMALHO/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images South American giants Brazil and Argentina have slipped down the ‘FIFA World Ranking’ table eight months ahead of the FIFA 2026 World Cup. However, the other four South American nations qualified for the tournament have all risen in the ranking. Argentina Falls From Top Spot World champion Argentina has moved from first to third in the ranking. Spain has moved into first position for the first time since 2014 and France has also overtaken Argentina, moving into second place. It’s harsh on an Argentina side that has coasted through World Cup qualifying and smashed rivals Brazil 4-1 in the process. The World Cup holder hasn’t done a lot to suggest it has gotten weaker since 2022. Lionel Messi has aged and Ángel Di María has retired but much of the rest of this Argentina squad has improved and talents like Thiago Almada and Nico Paz have emerged. Lionel Messi of Argentina celebrates with his teammates after scoring the fifth goal of his team during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Argentina and Bolivia at Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio in Buenos Aires, Argentina, on October 15, 2024. (Photo by Daiana Panza/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images Argentina was by far the best team in South American qualifying, finishing nine points clear at the top of the table despite a final round defeat to second place Ecuador. Knowing the passion and team spirit in that dressing room, if anything this drop in the rankings will only be used…
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 18:53
Bitcoin ETF Investors React to Fed’s Decision

The post Bitcoin ETF Investors React to Fed’s Decision appeared on BitcoinEthereumNews.com. In a surprise move, spot Bitcoin ETFs experienced their first significant daily outflows in over a week, following the Federal Reserve’s adjusted policy outlook. This shift reflects the market’s readiness to respond to any hint of change on the regulatory landscape, as well as its sensitivity to central bank cues. Continue Reading:Bitcoin ETF Investors React to Fed’s Decision Source: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-etf-investors-react-to-feds-decision
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 18:51
Little Pepe (LILPEPE) koers, nu investeren in de lopende presale?

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Little Pepe (LILPEPE) is dit jaar uitgegroeid tot een van de meest besproken meme coins. Het project ontwikkelt een eigen Layer 2 blockchain die speciaal is ontworpen voor meme projecten. De presale van LILPEPE startte op 10 juni 2025 en haalde sindsdien meer dan $ 25,9 miljoen bij investeerders op. Tot nu toe was elke fase van de presale ruim voor tijd uitverkocht. Nu zit het project in fase 13 en kun je de tokens aanschaffen voor een prijs van $ 0,0022 per stuk. Little Pepe combineert heel slim de meme cultuur met geavanceerde blockchain technologie. Het team bouwde een EVM-compatibel Layer 2 netwerk dat razendsnelle transacties en vrijwel geen kosten biedt. Daarmee steekt LILPEPE ver boven de typische meme coins uit die op bestaande netwerken draaien. Het project heeft 26,5% van de totale voorraad van 100 miljard tokens gereserveerd voor de presale. Elke nieuwe fase stijgt de token prijs, waardoor deelnemers worden aangemoedigd sneller toe te slaan. Nu al zijn meer dan 15 miljard tokens verkocht en de presale nadert snel het einde. Little Pepe presale blijft sterk presteren De presale heeft sinds de start in juni een stevige groei laten zien. Zo is in meerdere ronden al meer dan $ 25,9 miljoen opgehaald. Ronde 1 startte met een prijs van $ 0,001 per token en was al binnen slechts 72 uur uitverkocht, goed voor bijna $ 500.000. Tijdens de tweede presale fase kostte de coin tussen $ 0,0011 en $ 0,0015 en haalde het project meer dan $ 1,23 miljoen op voordat alles snel uitverkocht was. In ronde 3 steeg de prijs naar $ 0,0012, met een bevestigde exchange listing prijs van $ 0,003. Wie er vroeg bij was, zag daardoor een potentiële winst van 150%. De eerdere presale rondes trokken zoveel belangstelling dat de tokens sneller uitverkochten dan verwacht. Inmiddels hebben meer dan 38.000 mensen deelgenomen. In ronde 13 van de presale staat de token momenteel geprijsd op $ 0,0022. Doordat de prijs bij elke mijlpaal stapsgewijs stijgt, voelt men er vanzelf een soort urgentie bij. Vroege deelnemers hebben zo veel lagere prijzen kunnen pakken dan de huidige kopers. Dankzij deze gefaseerde aanpak blijft de presale de hele periode door spannend en interessant. Belangrijkste kenmerken van Little Pepe’s technologie Little Pepe is de native currency van een gloednieuwe Layer 2 chain, speciaal voor meme coins. De blockchain is razendsnel, extreem goedkoop en sterk beveiligd en vooral aantrekkelijk voor traders en ontwikkelaars. Het netwerk verwerkt transacties in een oogwenk en de gas fees zijn bijna nul. De trades worden niet belast en dat zie je maar zelden bij meme coins. Bovendien is de blockchain beschermd tegen sniper bots, zodat kwaadaardige bots geen kans krijgen om presale lanceringen te manipuleren. Ontwikkelaars kunnen dankzij EVM-compatibiliteit heel eenvoudig smart contracts en meme tokens bouwen en lanceren. De infrastructuur is opgezet als hét centrale platform voor meme-innovatie, met on-chain communitytools en governance-opties. “Pepe’s Pump Pad” is het launchpad voor de meme tokens van het project. Tokens die hier worden gelanceerd, hebben ingebouwde anti-scam beveiligingen en liquidity locks worden automatisch toegepast om rug pulls te voorkomen. Zo kunnen makers nieuwe meme tokens lanceren zonder zich zorgen te maken over veiligheidsrisico’s. Is LILPEPE de beste crypto presale om nu te kopen? Little Pepe is de allereerste Layer 2 blockchain die volledig draait om memes. Dat geeft het project een unieke plek in de drukke wereld van meme coins. Het doel is om de “meme verse” te worden: een plek waar meme projecten kunnen lanceren, verhandelen en echt groeien. Het succes van de presale laat zien dat er veel interesse is voor deze aanpak. In de vroege fases waren de fase binnen 72 uur uitverkocht en zelfs de latere fases gingen sneller dan gepland. Met meer dan $ 25,9 miljoen dat is opgehaald, is er veel vertrouwen in deze meme coin. Little Pepe staat technisch stevig dankzij zijn Layer 2 infrastructuur. Het project heeft een CertiK security audit doorstaan, wat het vertrouwen van investeerders aanzienlijk versterkt. Als je naar de listings op CoinMarketCap en CoinGecko kijkt, is duidelijk te zien dat het project ook buiten de meme community steeds meer erkenning krijgt. Little Pepe is volgens analisten dan ook een van de meest veelbelovende meme coins voor 2025. De combinatie van meme cultuur en echte functionaliteit, maakt deze meme coin betrouwbaarder en waardevoller dan de meeste puur speculatieve tokens. Dankzij de snelle presale en het innovatieve ecosysteem is Little Pepe klaar om zich als serieuze speler in de wereld van meme coins te vestigen. Het project werkt volgens een roadmap met onder andere exchange listings, staking en uitbreiding van het ecosysteem. Door LILPEPE tokens te listen op grote gecentraliseerde exchanges, wordt het voor iedereen makkelijker om te traden en neemt de liquiditeit flink toe. Mega Giveaway campagne vergroot betrokkenheid community Little Pepe is gestart met een Mega Giveaway om de community te belonen voor hun deelname. De Mega Giveaway richt zich op de deelnemers die tijdens fases 12 tot en met 17 de meeste LILPEPE tokens hebben gekocht. De grootste koper wint 5 ETH, de tweede plaats ontvangt 3 ETH en de derde plaats 2 ETH. Ook worden 15 willekeurige deelnemers elk met 0,5 ETH beloond. Iedereen die LILPEPE bezit kan meedoen. Dat gaat heel handig. Je vult je ERC20-wallet adres in en voert een paar social media opdrachten uit. Deze actie moet gedurende de presale voor extra spanning en een gevoel van urgentie om snel mee te doen gaan zorgen, zowel aan de giveaway als aan de presale. De giveaway loopt dan ook tot fase 17 volledig is uitverkocht. De community blijft op alle platforms hard doorgroeien. Tijdens de giveaway is de activiteit op social media flink omhooggeschoten. Zo’n betrokkenheid is vaak een goed teken dat een meme coin op weg is naar succes. Little Pepe analyse koers verwachting De tokens van Little Pepe gaan tijdens fase 13 voor $ 0,0022 over de toonbank. De listing prijs op de exchanges is bevestigd op $ 0,003 en kan de deelnemers aan de presale mooie winsten kan opleveren. Volgens analisten kan de prijs van LILPEPE tegen het einde van 2025 naar $ 0,01 stijgen. Dit zou het project een marktwaarde van $ 1 miljard kunnen geven. Deze voorspelling gaat uit van een sterke cryptomarkt en van succesvolle exchange listings. Voor 2026 lopen de koers verwachtingen voor LILPEPE sterk uiteen. Als de cryptomarkt blijft stijgen, zou de token $ 0,015 kunnen bereiken. Maar als de markt instort en een bear market toeslaat, kan de prijs terugvallen naar $ 0,0015. Dat is een groot verschil, maar zo werkt crypto nu eenmaal. Zeker bij meme coins, omdat ze sterk reageren op de marktsfeer. Op de lange termijn, richting het jaar 2030, wijzen sommige verwachtingen op prijzen van $ 0,03 in gunstige scenario’s. Dat gaat uit van een succesvolle aanname van Layer 2 en verdere groei van de meme coin sector. Voorzichtige schattingen plaatsen de prijs in 2030 rond $ 0,0095. Zelfs een klein stukje van de marktwaarde van grote meme coins kan volgens experts al voor flinke winsten zorgen. Sommige analisten verwachten dat de opbrengsten zelfs 15.000% tot 20.000% kunnen bereiken als Little Pepe hetzelfde succes haalt als eerdere populaire meme coins. Doe mee aan de Little Pepe presale Wil je erbij zijn? Ga naar de officiële website van de coin om mee te doen aan de presale. Tijdens de huidige fase kost een token $ 0,0022 en je kunt eenvoudig betalen met ETH of USDT via je wallet. Je kunt aan de presale deelnemen met MetaMask of Trust Wallet. Verbind je wallet eenvoudig met de officiële website en zorg dat je voldoende ETH of USDT hebt om het gewenste aantal tokens te kopen. De presale accepteert ERC-20 tokens op het Ethereum netwerk. Na aankoop kun je je tokens claimen zodra alle presale rondes zijn afgerond. Alle informatie over het claimen vind je via de officiële website en communicatiekanalen. NEEM NU DEEL AAN DE LITTLE PEPE ($ LILPEPE) PRESALE Website    |    (X) Twitter    |  Telegram i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Little Pepe (LILPEPE) koers, nu investeren in de lopende presale? is geschreven door Redactie en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats 2025/09/18 18:50
4 Token sẵn sàng bứt phá để vượt Shiba Inu (SHIB) trong bull run sắp tới

Trong đợt bull run trước, Shiba Inu (SHIB) từng tăng giá ngoạn mục và trở thành hiện tượng toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay cho thấy các nhà đầu tư đang dần rời xa những tài sản mang tính đầu cơ thuần túy, để tập trung vào các token có nền tảng vững […]
Bitcoinist 2025/09/18 18:49
Avalanche and Hyperliquid Lead Crypto Rally Post-Fed Rate Cut

The post Avalanche and Hyperliquid Lead Crypto Rally Post-Fed Rate Cut appeared on BitcoinEthereumNews.com. In brief Crypto markets have posted broad gains following the Federal Reserve’s quarter-point rate cut. Hyperliquid’s USDH stablecoin has been “attracting liquidity across the board from many institutions,” according to an analyst. The momentum now hinges on project-specific catalysts, with altcoins more exposed to volatility than Bitcoin, experts told Decrypt. Avalanche (AVAX) and Hyperliquid (HYPE) led the altcoin rally on Thursday as digital assets responded positively to the Federal Reserve’s latest rate cut and project-specific developments. AVAX rocketed 10.1% to $32.59, while HYPE jumped 7.2% to $58.43 in the past 24 hours, according to CoinGecko data.  Other major altcoins followed suit, with Dogecoin (DOGE) advancing 5.4% to $0.27, Solana (SOL) climbing 4.5% to $244 and Cardano (ADA) rising 4.3% to $0.90. (ADA) rising 4.3% to $0.90. ﻿ Bitcoin (BTC) maintained its position above $117,000 with a modest 0.3% gain, while Ethereum (ETH) posted a 2.1% increase to $4,588. The rally follows the Fed’s widely anticipated quarter-point rate cut, which lowered the federal funds rate to a range of between 4.25% to 4.50%.  Bitcoin and other major digital assets largely traded flat in the immediate aftermath, as investors had already priced in the highly anticipated Fed call. “While the Fed’s rate cut buoyed broader risk sentiment, AVAX’s outperformance seems driven by Avalanche’s announcement of a $1 billion Digital Asset Treasury plan,” Min Jung, senior analyst at quantitative trading firm Presto, told Decrypt. The Avalanche Foundation is in advanced talks to raise $1 billion via a Nasdaq-listed firm backed by Hivemind and a Dragonfly-sponsored SPAC, with proceeds earmarked for discounted AVAX buybacks, according to the Financial Times. Bitwise also filed paperwork on Monday for an AVAX ETF, utilizing Coinbase to custody the digital assets, which adds to the token’s institutional adoption prospects. Jung noted the rally could “sustain in the near term…
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 18:49
Following the Interest Rate Decision, the FED Revised All Its Economic Forecasts: Here is the List Containing All the New Forecasts

The post Following the Interest Rate Decision, the FED Revised All Its Economic Forecasts: Here is the List Containing All the New Forecasts appeared on BitcoinEthereumNews.com. At its September meeting today, the Fed lowered its policy rate by 25 basis points to a range of 4.00-4.25%. The bank announced that it anticipates two additional rate cuts in 2025. The new economic projections included notable revisions to the FED’s interest rate, inflation, growth and unemployment expectations: Interest Rate Projections (Year-End) 2025: 3.675% (previous 3.875%) 2026: 3.375% (unchanged) 2027: 3.125% (previous 3.375%) 2028: 3.125% (first estimate) Long-term: 3.125% (previously 3.00%) Inflation (PCE) 2025: 3.0% (unchanged) 2026: 2.6% (previous 2.4%) 2027: 2.1% (unchanged) 2028: 2.0% (first estimate) Core Inflation (Core PCE) 2025: 3.1% (unchanged) 2026: 2.6% (previous 2.4%) 2027: 2.1% (previous 2.3%) 2028: 2.0% (first estimate) Growth (GDP) 2025: 1.6% (previous 1.4%) 2026: 1.8% (previous 1.6%) 2027: 1.9% (previous 1.8%) 2028: 1.8% (first estimate) Unemployment Rate 2025: 4.5% (unchanged) 2026: 4.4% (previous 4.5%) 2027: 4.3% (previous 4.4%) 2028: 4.2% (first estimate) Speaking after the Fed’s decision to cut interest rates by 25 basis points today, Chairman Jerome Powell admitted that this interest rate cut may not have a meaningful impact. However, Trump’s newly appointed Stephen Ira Miran was the only member to call for a 50 basis point rate cut. Other members wanted rates to remain steady. *This is not investment advice. Follow our Telegram and Twitter account now for exclusive news, analytics and on-chain data! Source: https://en.bitcoinsistemi.com/following-the-interest-rate-decision-the-fed-revised-all-its-economic-forecasts-here-is-the-list-containing-all-the-new-forecasts/
BitcoinEthereumNews 2025/09/18 18:48
