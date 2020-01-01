Šī MEXC Meme+ tirdzniecības zonas atruna (šeit un tālāk tekstā kā Atruna) tiek izdota kopā ar un ir neatņemama daļa no MEXC Atrunas par riskiem. Izmantojot Meme+ tirdzniecības zonu un ar to saistītos produktos un pasākumos, tu apstiprini, ka konsultējies ar neatkarīgu juridisko konsultantu, izlasīji un saprati, kā arī pilnībā izprati šī dokumenta nosacījumus.
MEXC Meme+ tirdzniecības zonas produkts (šeit un tālāk tekstā Produkts) ir specializēts rīks, kas paredzēts pieredzējušiem investoriem ar lielu pieredzi kriptovalūtu tirgū. Produktam piemīt būtiski riski, salīdzinot ar citiem MEXC piedāvātajiem tirdzniecības produktiem. Piemēram, Produkta sarakstā iekļauto tokenu cenas ir vairāk svārstīgas, salīdzinot ar tradicionālajām kriptovalūtām, kā arī šie tokeni var tikt ātrāk un/vai biežāk izņemti no biržas saraksta, salīdzinot ar tradicionālajām kriptovalūtām, kā arī šo tokenu darbības uzturēšana var būt sliktāka, salīdzinot ar tradicionālajām kriptovalūtām. Neizmanto šo pakalpojumu un/vai neizmanto jebkādus saistītos produktus vai pakalpojumus, ja nespēj uzņemties visas ieguldītās summas zaudēšanu.
Piedāvājot izmantot Produktu, MEXC darbojas kā platforma, kas tikai atspoguļo informāciju. Visi parādītie materiāli un informācija tiek iegūti no trešo pušu vietnēm. MEXC nekādā veidā neatbalsta vai negarantē šādas informācijas precizitāti un/vai derīgumu. Izmantojot Produktu, tu apliecini, ka veici padziļinātu izpēti un analīzi saistībā ar savu lēmumu par ieguldījuma veikšanu, kā arī konsultējies ar finanšu, juridiskajiem vai nodokļu konsultantiem, ja nepieciešams. MEXC un MEXC partneri neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas tavu ieguldīšanas darbību rezultātā.