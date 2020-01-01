Tava vienkāršākā iespēja izmantot agrās ieguldīšanas iespējas ķēdē!
Kas ir joku kriptovalūtas?
Joku kriptovalūtas ir kā kriptovalūtu pasaules izklaide. Šīs kriptovalūtas bieži nāk no interneta kultūras un jokiem, un šos tokenus var iedvesmot gandrīz jebkas. Piemēram, virāla suņa bilde kļuva par DOGE, kas ir populārākā joku kriptovalūta. Vēl viens piemērs ir internetā populārie mīmi, piemēram, CHILLGUY.
Neraugoties uz to komisko izcelsmi, joku kriptovalūtas ir pazīstamas ar savām cenu svārstībām un aizraujošiem notikumiem. Lai gan tās var nepiedāvāt tādu pašu lietderību vai ilgtermiņa redzējumu kā tādas atzītas kriptovalūtas kā BTC, to pievilcība slēpjas kopienā un aizraujošā piedzīvojumā, ko tās piedāvā. Neatkarīgi no tā, vai esi šeit joku dēļ vai tāpēc, lai noķertu nākamo lielās peļņas iespējas, joku kriptovalūtas ir jautra un neparedzama kriptovalūtu nozares daļa.