I nodaļa Vispārīgie noteikumi
1. pants Lai stiprinātu digitālo aktīvu atvasināto instrumentu un nākotnes līgumu tirdzniecības risku pārvaldību, aizsargātu tirdzniecības pušu likumīgās tiesības un intereses un nodrošinātu normālu nākotnes līgumu tirdzniecības norisi, šī platforma formulē šos riska kontroles noteikumus (turpmāk - "noteikumi").
2. pants Nākotnes līgumu riska pārvaldībā izmanto riska limita sistēmu, piespiedu likvidācijas sistēmu, piespiedu aizņemto līdzekļu īpatsvara samazināšanas sistēmu un taisnīgu cenu sistēmu.
3. pants Šai platformai (turpmāk tekstā "platforma" vai "mēs") un platformas lietotājiem (turpmāk tekstā "jūs") ir jāievēro šie pasākumi. Šie noteikumi un platformas ik pa laikam šajos noteikumos veiktie grozījumi ir platformas lietotāja līguma sastāvdaļa. Izmantojot vai iegādājoties platformas nākotnes līgumu tirdzniecības pakalpojumus un produktus, tu apliecini, ka esi izlasījis, saproti un pieņem visus šajos noteikumos paredzētos nosacījumus, kā arī mūsu periodiski veiktos šo noteikumu grozījumus un atjauninājumus.
II nodaļa Riska kontroles noteikumi un līgumi
4. pants Kad tu platformā tirgo digitālos aktīvus un saistītus produktus, pastāv ievērojami riski. Papildus digitālo aktīvu cenu svārstībām atvasināto instrumentu tirdzniecībā pastāv darījumu partneru riski. Dažos gadījumos platforma var nolemt slēgt dažas vai visas tavas pozīcijas.
5. pants Digitālo aktīvu tirdzniecība ir saistīta ar lielu risku. Virtuālo digitālo aktīvu tirdzniecības vai turēšanas risks var radīt būtiskus faktiskus zaudējumus. Tāpēc tev rūpīgi jāapsver, vai tirgot digitālos aktīvus un ar tiem saistītos atvasinātos instrumentus, kā arī jāizmanto kredītplecs atbilstoši savam finansiālajam stāvoklim.
6. pants Platforma negarantē sakārtotu un stabilu digitālo aktīvu nākotnes līgumu tirdzniecību. Tev jābūt piesardzīgam, tirgojot digitālos aktīvus (un jebkādus citus aktīvus).
7. pants Cena jebkurā laikā var svārstīties jebkādu faktoru dēļ. Cenai svārstoties, tev var būt liela peļņa vai lieli zaudējumi. Jebkuru digitālo aktīvu vai tirdzniecības pozīciju vērtība var svārstīties vai pat kļūt pilnīgi nevērtīga.
8. pants Jebkurus zaudējumus, kas radušies lietotāja kļūdas dēļ, sedz lietotājs. Kļūda ietver, bet neaprobežojas ar: nedarbošanos saskaņā ar tirdzniecības noteikumiem; attiecīgo tirdzniecības operāciju savlaicīgu neveikšanu; paroles aizmiršanu vai noplūdi; paroles uzlauzšanu; un citu lietotāju uzlauztu datoru.
9. pants Ja lietotājs izmantos jebkādas neatklātas nepilnības vietnē vai neatļautus augstas frekvences rīkus un procesuālos rīkus, lai gūtu nelikumīgu peļņu, mēs sazināsimies ar lietotāju atgūšanas nolūkos. Tev ir praktiski jāsadarbojas, pretējā gadījumā mēs veiksim pasākumus, ietverot, bet neaprobežojoties ar, konta tirdzniecības ierobežošanu, konta līdzekļu iesaldēšanu un juridisku darbību veikšanu. Lietotājs būs atbildīgs arī par izmaksām, kas radušās, lietotājam efektīvi nesadarbojoties.
10. pants Platformas sniegtajiem digitālo aktīvu atvasināto nākotnes līgumu tirdzniecības pakalpojumiem var būt paaugstināti riska faktori. Tu saproti un zini, ka:
(1) tu vari zaudēt visu savu sākotnējo maržu un visus papildu digitālos aktīvus, ko glabā mūsu platformā, lai uzturētu savu pozīciju;
(2) ja tirgus izmaiņas nav labvēlīgas tavai pozīcijai vai maržas līmenim, tu varat uz laiku tikt informēts, ka tev jāpārskaita papildu digitālie aktīvi, lai saglabātu savu pozīciju;
(3) ja tu neiemaksā papildu digitālos aktīvus savā kontā, kā nepieciešams, mēs varam aizvērt pozīciju zaudējuma brīdī pēc saviem ieskatiem;
(4) tava peļņa vai zaudējumi būs atkarīgi no attiecīgo digitālo aktīvu cenu svārstībām, kuras mēs nevaram ietekmēt.
Dažos gadījumos, piemēram, digitālo aktīvu datu vai tīkla darbības pārtraukuma gadījumā, digitālo aktīvu būtības dēļ mēs varam iepriekš aizvērt attiecīgos nākotnes līgumus savas labās ticības dēļ. Tiek uzskatīts, ka tu apzinies šo iespējamo risku.
Pat ja platforma ir izpaudusi iespējamos riskus, joprojām var pastāvēt riski, kurus nevar izpaust, un tu vari zaudēt daļu vai visus savus aktīvus. Tev rūpīgi jāizvērtē, vai tavs finansiālais stāvoklis un riska tolerance ir piemēroti tirdzniecībai mūsu platformā.
III nodaļa Riska kontroles pasākumi
11. pants Lai regulētu digitālo aktīvu atvasināto instrumentu nākotnes līgumu tirdzniecības paradumus, uzturētu tirgus kārtību, veicinātu veselīgu tirgus attīstību un stiprinātu faktisko kontroles attiecību kontu uzraudzību, tirdzniecības platformai ir tiesības veikt tādus pasākumus kā piespiedu slēgšana, tirdzniecības aizliegums un konta slēgšana neatbilstošos tirdzniecības kontos un faktiskās kontroles attiecību kontos;
12. pants Digitālo aktīvu atvasināto instrumentu beztermiņa nākotnes līgumu platforma pārrauga tirdzniecības darbību. Neatbilstošas tirdzniecības un kontu ar faktiskām kontroles attiecībām gadījumos mēs varam uzsākt procedūras, lai novērstu neatbilstošu tirdzniecības uzvedību un ieviestu lietotājiem obligātus pārvaldības pasākumus.
13. pants Lietotāji, kas piedalās atvasināto instrumentu tirdzniecībā, ievēro platformas darījumu noteikumus un attiecīgos tiesību aktus, pieņem platformas pašdisciplīnas pārvaldību un apzināti regulē tirdzniecības uzvedību.
14. pants Neatbilstošu darījumu un faktisko kontroles attiecību identificēšana
1. Tālāk norādīto apstākļu gadījumā platforma to atzīst par neatbilstošu darījumu un faktiskās kontroles attiecību konta darbību:
(1) tu pats kā savs tirdzniecības partneris, atkārtoti iesaistoties darījumos starp saviem kontiem;
(2) viens vai vairāki klienti ar faktiskām kontroles attiecībām saistītiem kontiem, kas veic darījumus savā starpā daudzas reizes;
(3) viens vai vairāki ar faktiskām kontroles attiecībām saistīti konti, kas manipulē ar tirgus cenu uzvedību, izmantojot tirdzniecības līdzekļus, piemēram, saskaņotus orderus;
(4) neatbilstoša uzvedība, piemēram, viens un tas pats līdzekļu avots, viena un tā pati IP adrese un viena vai vairāku tirdzniecības kontu sinhrona tirdzniecības darbība;
(5) bieža deklarēšana un deklarācijas atcelšana dienas laikā var ietekmēt nākotnes līgumu tirdzniecības cenu vai maldināt citus nākotnes līgumu tirgus dalībniekus veikt nākotnes līgumu tirdzniecību (bieža deklarēšana un orderu atcelšana);
(6) vairākkārtēja liela apjoma deklarēšana un deklarācijas atcelšana vienas dienas laikā var ietekmēt nākotnes līgumu tirdzniecības cenu vai maldināt citus nākotnes līgumu tirgus dalībniekus veikt nākotnes līgumu tirdzniecību (liela apjoma deklarēšana un orderu atcelšana);
(7) viena vai vairāku faktisko kontroles attiecību saistīto kontu kopējā pozīcija pārsniedz platformas pozīcijas ierobežojumu;
(8) vienas tirdzniecības dienas sākuma tirdzniecības apjoms biržā kotētā variantā vai nākotnes līgumā pārsniedz platformas noteikto dienas sākuma tirdzniecības apjomu;
(9) tirdzniecības orderu izdošana procesuālās tirdzniecības veidā bez platformas atļaujas, kas var ietekmēt platformas sistēmas drošību vai parastos tirdzniecības orderus;
(10) citu cilvēku kontu un paroļu nozagšana ar nelikumīgiem līdzekļiem vai saistītu kontu izmantošana, lai veiktu nelikumīgus darījumus un pārskaitītu līdzekļus;
(11) citi platformas identificēti apstākļi.
2. Platformai ir tiesības izmantot visus tiesību aktos un godīgas tirdzniecības principā atļautos tiesiskās aizsardzības līdzekļus par šo noteikumu pārkāpumiem, tostarp, bet neaprobežojoties ar tava konta ierobežošanu, apturēšanu vai pārtraukšanu vai liegšanu tev piekļūt šai vietnei bez brīdinājuma.
3. Ja platformai ir aizdomas, ka jebkādas tirdzniecības darbības pārkāpj šajos noteikumos izklāstītos vai parādītos noteikumus, platformai ir tiesības nepieciešamības gadījumā ierobežot jebkura konta tirdzniecības darbības. Šie ierobežojumi var novest pie risku kontroles pasākumiem, piemēram, tirdzniecības atcelšanas, tirdzniecības ierobežojumiem un konta iesaldēšanas. Platforma nebūs atbildīga par zaudējumiem, kas radušies tirdzniecības ierobežošanas, izmaksas vai priekšlaicīgas aizvēršanas dēļ, ja ir aizdomas par šo noteikumu pārkāpumu. Tu zini un piekrīti, ka gadījumā, ja mūsu rīcība ir radījusi zaudējumus, tu nodrošināsi, ka platformai netiks nodarīts kaitējums tavas vai trešo personu tiesvedības dēļ, un kompensēsi attiecīgos zaudējumus. Konta uzvedības izmeklēšanas laikā tev nav atļauts tirgoties vai veikt iemaksas. Platformai ir tiesības izmeklēšanas perioda beigās slēgt kontu, nesniedzot papildu paskaidrojumus.
4. Platformai ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma slēgt vai iesaldēt tavu kontu un pārskaitīt visus atlikušos līdzekļus uz tavu reģistrācijas adresi.
Turklāt, ja platforma uzskata, ka kāds konts ir pārkāpis lietotāja līgumu un platformas noteikumus jebkuros apstākļos (ieskaitot, bet ne tikai mārketinga aktivitātes), tai ir tiesības nekavējoties slēgt tavu kontu, un visi attiecīgie atlikušie aktīvi piederēs platformai.