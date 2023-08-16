Loading...

MEXC akciju Futures: ASV akcijas, kriptovalūtas darbināts

Tirgo ASV akciju cenu izmaiņas, izmantojot kriptovalūtu kā maržu - pilnīga brīvība un elastība

Akciju Futures pāri

Galvenās funkcijas

Zemākās tirdzniecības komisijas maksas

Izbaudi īpaši konkurētspējīgas tirdzniecības komisijas maksas ar tik zemu veidotāja komisiju kā 0.00% un tik zemu ņēmēja komisiju kā 0.00% ASV akciju Futures pāriem.

Sinhronizēts ar ASV tirdzniecības laiku

Veic tirdzniecību sinhronizēti ar reālo ASV akciju tirgu, lai gūtu autentisku tirdzniecības pieredzi.

Nozarē vadošais tirgus dziļums

Visaptveroša likviditāte nodrošina stabilu cenu noteikšanu tirgus svārstību laikā, līdz minimumam samazinot novirzes labākam tirdzniecības rezultātam

Atbilstoši beztermiņa Futures pieredzei

Nevainojama pāreja - tāda pati tirdzniecības saskarne un pieredze kā beztermiņa Futures, bez papildu mācīšanās.

BUJ

J1: Kā tiek piemērota finansējuma likme?

J2: Kā aprēķina PZA?

J3: Kā tiek iedarbināta likvidācija?

J4: Kā tiek noteikta taisnīga akciju Futures cena?

J5: Kāds maržas režīms tiek atbalstīts akciju Futures darījumiem?

J6: Vai es varu tirgot akciju Futures tirgus slēgšanas laikā?

J7: Vai akciju Futures atbalsta kredītplecu?

J8: Kā tiek apstrādātas pozīcijas akciju sadalīšanas vai apgrieztās sadalīšanas laikā?