MEXC akciju Futures: ASV akcijas, kriptovalūtas darbināts
Tirgo ASV akciju cenu izmaiņas, izmantojot kriptovalūtu kā maržu - pilnīga brīvība un elastība
Akciju Futures pāri
Nākotnē tiks pievienoti vēl vairāki tirdzniecības pāri, lai apmierinātu dažādas lietotāju vajadzības.
24 stundas
48 stundas
72 stundas
Galvenās funkcijas
Zemākās tirdzniecības komisijas maksas
Izbaudi īpaši konkurētspējīgas tirdzniecības komisijas maksas ar tik zemu veidotāja komisiju kā 0.00% un tik zemu ņēmēja komisiju kā 0.00% ASV akciju Futures pāriem.
Sinhronizēts ar ASV tirdzniecības laiku
Veic tirdzniecību sinhronizēti ar reālo ASV akciju tirgu, lai gūtu autentisku tirdzniecības pieredzi.
Nozarē vadošais tirgus dziļums
Visaptveroša likviditāte nodrošina stabilu cenu noteikšanu tirgus svārstību laikā, līdz minimumam samazinot novirzes labākam tirdzniecības rezultātam
Atbilstoši beztermiņa Futures pieredzei
Nevainojama pāreja - tāda pati tirdzniecības saskarne un pieredze kā beztermiņa Futures, bez papildu mācīšanās.
BUJ
J1: Kā tiek piemērota finansējuma likme?
MEXC akciju Futures pašlaik atsakās no finansējuma maksas - nav turēšanas izmaksu.
J2: Kā aprēķina PZA?
Formula: PZA = (slēgšanas cena - sākuma cena) × kredītplecs × akciju skaits × virziens (garā pozīcija = +1, īsā pozīcija = -1)Piemēri:1) Peļņa no garās pozīcijas: Pērc 1 Apple (AAPL) akciju par $100 (pieņemot, ka līgums ir 1 akcija) un slēdz pie $105. Peļņa = (105 - 100) × 1 × 1 = $52) Peļņa no īsās pozīcijas: Pārdod 1 Tesla (TSLA) akciju par $200 un slēdz pie $195. Peļņa = (195 - 200) × 1 × 1 × (−1) = $5
J3: Kā tiek iedarbināta likvidācija?
MEXC izmanto risku pārvaldības mehānismu, kas atbilst tirgus vadošajiem beztermiņa Futures:1) Sistēma nepārtraukti uzrauga uzturēšanas maržas likmi.2) Maržu aprēķina, pamatojoties uz taisnīgu cenu.3) Ja maržas likme kļūst zemāka par iepriekš noteikto likvidācijas slieksni, sistēma automātiski iedarbina likvidāciju, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus.
J4: Kā tiek noteikta taisnīga akciju Futures cena?
Taisnīgā cena ir balstīta uz pamatā esošo ASV akciju pēdējo darījuma cenu.
J5: Kāds maržas režīms tiek atbalstīts akciju Futures darījumiem?
Tiek atbalstīts tikai izolētās maržas režīms.
J6: Vai es varu tirgot akciju Futures tirgus slēgšanas laikā?
Slēgšanas periodu laikā lietotāji var atcelt neizpildītus orderus un pievienot maržu, bet nevar izvietot jaunus orderus vai slēgt esošās pozīcijas. Lai izvairītos no iespējamiem zaudējumiem cenu svārstīguma dēļ, ieteicams slēgt pozīcijas pirms tirgus slēgšanas. Tirdzniecības stundas sakrīt ar NYSE un NASDAQ darba laiku, ieskaitot svētku dienas.
J7: Vai akciju Futures atbalsta kredītplecu?
MEXC akciju Futures atbalsta kredītplecu līdz pat 5x. Tirdzniecība ar kredītplecu palielina gan potenciālo peļņu, gan riskus, tostarp iespējamu likvidāciju vai negatīvu atlikumu. Lietotāji tiek aicināti ievērot piesardzību, izvēloties kredītpleca likmi.
J8: Kā tiek apstrādātas pozīcijas akciju sadalīšanas vai apgrieztās sadalīšanas laikā?
Akciju sadalīšanas, apgrieztās sadalīšanas vai dividenžu korekciju gadījumā platforma ierosinās atvērto pozīciju priekšlaicīgu norēķinu, lai novērstu neparedzētu svārstīgumu. Pēc norēķiniem tirdzniecība tiks atsākta normālā režīmā. Lietotāji tiek aicināti sekot līdzi oficiālajiem paziņojumiem par atjauninājumiem.