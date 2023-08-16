Atbilstoša nodrošinājuma kriptovalūta
|Kriptovalūta
|Nodrošinājuma limits
|Nodrošinājuma likme
Augstāk norādītos aktīvus var izmantot kā nodrošinājumu vairāku aktīvu režīmā.Atsevišķām kriptovalūtām ir vairāku līmeņu nodrošinājuma likmes. Piemēram, ja kontā tev ir 1 BTC ar likmi 90%, tad pieejamā marža ir 0.9 BTC. Daļai, kas pārsniedz 1 BTC, tiek piemērota 80% likme, tātad 2 BTC turēšana dod 0.9 + 0.8 = 1.7 BTC kā pieejamo maržu.
Atbilstošās saistību kriptovalūtas
|Kriptovalūta
|Automātiskās atmaksas slieksnis
|Automātiskās atmaksas atlaides likme
|Automātiskās atmaksas koeficients
|Bezprocentu limits
|Stundas procentu likme
|Saistību uzturēšanas maržas likme
Augstāk norādītos aktīvus var izmantot saistību segšanai.1. Ja kriptovalūtas saistības pārsniedz automātiskās atmaksas slieksni, tiks aktivizēta automātiskā atmaksa.2. Automātiskās atmaksas gadījumā atmaksas summa = pašreizējās saistības - automātiskās atmaksas slieksnis × (1 - automātiskās atmaksas koeficients). Komisijas maksa tiks ieturēta, ņemot vērtā maksājuma kriptovalūtas atlaides likmi. Piemēram, ja saistības ir 1,000 USDT un atlaides likme ir 90%, būs nepieciešams BTC (1,000 / 90%) vērtībā.3. Procentus aprēķina katru stundu, ņemot vērā saistības norēķinu brīdī. Procenti netiek ieturēti, ja saistības nepārsniedz bezprocentu limitu.