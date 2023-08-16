Loading...

Tirdzniecība veikta
2,000,000+
Atdarinošās tirdzniecības lietotāju kopskaits
50,000+
Atdarinošās tirdzniecības kopsumma
$1,000,000,000+
Tirdzniecība bez piepūles ar atdarinošo tirdzniecību vienā klikšķī

Par atdarinošo tirdzniecību
Izvēlies Tirgotāju
Izvēlies labākos tirgotājus, pamatojoties uz kopējo reitingu, ROI un citiem kritērijiem.
Iestatīt atdarinošās tirdzniecības parametrus
Iestati parametrus, kas saistīti ar atdarinošo tirdzniecību un risku kontroli, piemēram, atdarinošās tirdzniecības režīmu, maržu un orderu izvietošanas metodi, kad seko tirgotājam, lai atvērtu pozīciju.
Sekot, lai atvērtu/aizvērtu
Kad atdarinošas tirdzniecības parametri ir iestatīti, sistēma sekos tirgotāja atvēršanas un slēgšanas signāliem reāllaikā, automātiski atverot un slēdzot tavas pozīcijas.

MEXC atdarinošā tirdzniecība vienkāršos tavus darījumus
Seko labākajiem tirgotājiem, izmanto tirgus tendences un audzē savus krājumus ar pārliecību!
