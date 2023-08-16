Loading...

MEXC atdarinošā tirdzniecība

Tirdzniecība tagad ir vienkāršāka nekā jebkad agrāk

50,000+

Atdarinošās tirdzniecības lietotāju kopskaits

1,000,000,000+ USDT

Atdarinošās tirdzniecības kopsumma

Kas ir atdarinošā tirdzniecība?

MEXC atdarinošā tirdzniecība ir vienkārša, bet efektīva funkcija visiem tirgotājiem un viņu sekotājiem. Sekotāji var viegli sekot pieredzējušam tirgotājam pēc savas izvēles, un, kad tirgotājs uzsāk vadošo darījumu, sistēma automātiski izvietos orderi sekotājam, pamatojoties uz tirgotāja stratēģiju. Tirgotājs arī iegūs daļu no sekotāja peļņas!

Kā sākt atdarinošo tirdzniecību?

Ja tev ir liela tirdzniecības pieredze un laba izpratne par tirgu, tu vari pieteikties, lai kļūtu par tirgotāju un iegūtu peļņas daļas.

Kļūsti par tirgotāju

Izveido saikni ar lielu sekotāju loku un saņem daļu no sekotāju peļņas.

Iesniedz pieteikumu

Gaidi pieteikuma apstiprinājumu, kas parasti aizņem 1-2 dienas.

Uzsāc vadošo darījumu

Sistēma automātiski izvietos orderus taviem sekotājiem.

Ja esi parasts lietotājs, kurš nevēlas palaist garām jaunākās tirgus tendences, vari vienkārši sekot pieredzējušam tirgotājam un kopēt viņa darījumus.

Kļūsti par sekotāju

Seko pieredzējušam tirgotājam un nekad vairs nepalaid garām tirgus tendences.

Pārskaitīt līdzekļus

Pārskaiti līdzekļus uz savu tūlītējo darījumu kontu

Sekot tirgotājam

Aizpildi atdarinošās tirdzniecības informāciju

Atdarinošās tirdzniecības priekšrocības

  • “Win-Win”

    Pieredzējuši tirgotāji var pielietot savas tirdzniecības prasmes, lai palīdzētu sekotājiem veikt ienesīgus darījumus, no kuriem viņi var iegūt daļu peļņas. Sekotāji var bez piepūles sekot saprātīgām tirdzniecības stratēģijām tikai ar vienu klikšķi.

  • Automatizēta sistēma

    Sistēma izvietos orderus sekotājiem, pamatojoties uz tirgotāja stratēģiju.

  • Zema ieejas barjera

    Lai sāktu darījumu atdarināšanu, lietotājiem ir tikai jāpārskaita līdzekļi uz savu atdarinošās tirdzniecības kontu un jāaizpilda sava informācija.

  • Profesionāli un uzticami

    Visiem tirgotājiem ir liela tirdzniecības pieredze un iespaidīgs portfelis. Tie ir apstiprināti pēc rūpīgas, MEXC veiktas pārbaudes.

Nepalaid garām nozīmīgas tirgus tendences. Sāc atdarinošo tirdzniecību tūlīt!

Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)