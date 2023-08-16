MEXC atdarinošā tirdzniecība ir vienkārša, bet efektīva funkcija visiem tirgotājiem un viņu sekotājiem. Sekotāji var viegli sekot pieredzējušam tirgotājam pēc savas izvēles, un, kad tirgotājs uzsāk vadošo darījumu, sistēma automātiski izvietos orderi sekotājam, pamatojoties uz tirgotāja stratēģiju. Tirgotājs arī iegūs daļu no sekotāja peļņas!
Izveido saikni ar lielu sekotāju loku un saņem daļu no sekotāju peļņas.
Gaidi pieteikuma apstiprinājumu, kas parasti aizņem 1-2 dienas.
Sistēma automātiski izvietos orderus taviem sekotājiem.
Seko pieredzējušam tirgotājam un nekad vairs nepalaid garām tirgus tendences.
Pārskaiti līdzekļus uz savu tūlītējo darījumu kontu
Aizpildi atdarinošās tirdzniecības informāciju
Pieredzējuši tirgotāji var pielietot savas tirdzniecības prasmes, lai palīdzētu sekotājiem veikt ienesīgus darījumus, no kuriem viņi var iegūt daļu peļņas. Sekotāji var bez piepūles sekot saprātīgām tirdzniecības stratēģijām tikai ar vienu klikšķi.
Sistēma izvietos orderus sekotājiem, pamatojoties uz tirgotāja stratēģiju.
Lai sāktu darījumu atdarināšanu, lietotājiem ir tikai jāpārskaita līdzekļi uz savu atdarinošās tirdzniecības kontu un jāaizpilda sava informācija.
Visiem tirgotājiem ir liela tirdzniecības pieredze un iespaidīgs portfelis. Tie ir apstiprināti pēc rūpīgas, MEXC veiktas pārbaudes.