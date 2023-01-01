1. Šis pasākums ir paredzēts īpaši uzaicinātiem lietotājiem, kuri ir saņēmuši oficiālus pasākuma e-pasta ziņojumus vai citus paziņojumus no MEXC.
2. Nākotnes līgumu konta neto noguldījumiem ir jāatbilst pasākuma nosacījumiem vismaz divas dienas. Derīga iemaksas summa nākotnes līgumu kontā = ieplūdes summa pasākuma periodā - izplūdes summa pasākuma periodā.
3. Norādītā nākotnes līgumu tirdzniecības apjoma sasniegšana vienas dienas laikā tiek uzskatīta par sekmīgu reģistrāciju. Par dienas reģistrācijas veikšanu, vari to atkārtot nākamajā dienā un turpināt reģistrēties. Atjauninājumi tiek pārlādēti atbilstoši UTC+8 laika joslai. Secīgas reģistrācijas vairāku dienu laikā sakrāsies. Atlīdzība tiks izmaksāta atbilstoši lielākajam secīgo reģistrācijas dienu skaitam, kas sakrātas pasākuma perioda laikā.
4. Tirdzniecības veicināšanas atlīdzības tiks aprēķinātas, pamatojoties uz tavu nākotnes līgumu tirdzniecības apjomu ar tirdzniecības maksu > 0 pasākuma periodā. Nav ierobežojumu attiecībā uz tirgojamajām kriptovalūtām, un balvas sadalīs atbilstoši augstākajam līmenim, kāds tev pienākas.
5. Pasākuma balvas tiks sadalītas bonusa veidā nākotnes kontraktā 3 darba dienu laikā pēc pasākuma beigām. Bonuss ir derīgs 7 dienas.
6. MEXC patur tiesības diskvalificēt no pasākuma dalībniekus, kuri pasākuma laikā veic negodprātīgas vai ļaunprātīgas darbības. Šādas darbības ietver masveida kontu reģistrāciju nolūkā nopelnīt papildu bonusus un visas citas darbības, kas veiktas nelikumīgos, krāpnieciskos vai kaitnieciskos nolūkos, piemēram, masveida surogātpasta ļaunprātīga izsūtīšana vai krāpšanās.
7. MEXC patur tiesības jebkurā laikā mainīt pasākumu vai tā noteikumus. Izmaiņas var ieviest bez brīdinājuma.
8. MEXC patur šī pasākuma galīgās interpretācijas tiesības. Ja tev ir jautājumi, sazinies ar klientu atbalsta dienestu.