  • Pasākums sākas

    1970-01-01 08:00

  • Pasākums beidzas

    1970-01-01 08:00

  • Atlīdzības piešķire

    10 darbdienu laika pēc pasākuma beigām

  • Šim pasākumam var reģistrēties tikai lietotāji, kas vēl nav veikuši nākotnes līgumu tirdzniecības darījumus.

Atrodi Ziemassvētku burvību katrā dāvanā!

Par katriem 0 punktiem tev ir iespēja saņemt Ziemassvētku dāvanu ar lielisku atlīdzību!

Mani punkti
          Jaunpienācēju progresa izaicinājums
          Ziemassvētku līderu tabula
          Daudz punktu katru dienu, katru nedēļu!
          Veic atbilstošos uzdevumus pasākuma laikā, lai pelnītu punktus!
          Punkti
          Reģistrēties pasākumam
          Punkti
          Iemaksā ≥ 0 USDT septiņu dienu laikā pēc reģistrācijas
          Punkti
          Veic pirmo nākotnes līgumu tirdzniecības darījumu
          Iknedēļas uzdevumi

          Nākotnes līgumu tirdzniecības dienas šonedēļ

          - -

          Nākotnes līgumu tirdzniecības apjoms šonedēļ

          - -

          Progn. Punkti šonedēļ

          - -

          Pēdējoreiz atjaunināts: Katru nedēļu tiks automātiski izmaksāta atlīdzība par uzdevumu ar augstāko punktu atlīdzību.

          Noteikumi un nosacījumi

          1. Lietotājiem jāreģistrējas pasākumam, lai saņemtu atlīdzību.

          2. Tikai ķēdes, bezseguma valūtu un P2P iemaksas tiek iekļautas aprēķinā.

          3. Ņems vērā tikai tādu nākotnes līgumu tirdzniecības apjomu, kuriem piemērotā komisijas maksa > 0 (izņemot nākotnes līgumus par tādām stabilām kriptovalūtām kā USDC/USDT). Visu tirdzniecības statistiku nosaka atbilstoši UTC+8 laika joslai.

          4. Apakškonti, tirgus veidotāji un organizāciju konti nevar piedalīties.

          5. Atlīdzība tiks pārbaudīta un izmaksāta 10 darbadienu laikā pēc pasākuma beigām. Runājot par fiziskām balvām, mūsu klientu atbalsta komanda sazināsies ar uzvarētājiem, lai vienotos par piegādi.

          6. Pirms bonusu izmantošanas, izlasi Nākotnes līgumu bonusa norādījumus.

          7. Visiem dalībniekiem ir stingri jāievēro MEXC pakalpojumu lietošanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt lietotājus, kuri tiek turēti aizdomās par vienlaicīgu pirkšanu un pārdošanu, masveida kontu izveidi, darījumiem starp saviem kontiem vai tirgus manipulācijām pasākuma laikā.

          8. MEXC patur tiesības mainīt šī pasākuma noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.

          9. MEXC saglabā tiesības noteikt šā pasākuma nosacījumu galīgo interpretāciju. Ja tev ir jautājumi, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu.

