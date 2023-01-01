Noteikumi un nosacījumi
1. Lietotājiem jāreģistrējas pasākumam, lai saņemtu atlīdzību.
2. Tikai ķēdes, bezseguma valūtu un P2P iemaksas tiek iekļautas aprēķinā.
3. Ņems vērā tikai tādu nākotnes līgumu tirdzniecības apjomu, kuriem piemērotā komisijas maksa > 0 (izņemot nākotnes līgumus par tādām stabilām kriptovalūtām kā USDC/USDT). Visu tirdzniecības statistiku nosaka atbilstoši UTC+8 laika joslai.
4. Apakškonti, tirgus veidotāji un organizāciju konti nevar piedalīties.
5. Atlīdzība tiks pārbaudīta un izmaksāta 10 darbadienu laikā pēc pasākuma beigām. Runājot par fiziskām balvām, mūsu klientu atbalsta komanda sazināsies ar uzvarētājiem, lai vienotos par piegādi.
6. Pirms bonusu izmantošanas, izlasi Nākotnes līgumu bonusa norādījumus.
7. Visiem dalībniekiem ir stingri jāievēro MEXC pakalpojumu lietošanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt lietotājus, kuri tiek turēti aizdomās par vienlaicīgu pirkšanu un pārdošanu, masveida kontu izveidi, darījumiem starp saviem kontiem vai tirgus manipulācijām pasākuma laikā.
8. MEXC patur tiesības mainīt šī pasākuma noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.
9. MEXC saglabā tiesības noteikt šā pasākuma nosacījumu galīgo interpretāciju. Ja tev ir jautājumi, sazinies ar mūsu klientu atbalsta dienestu.