Kāpēc MEXC nākotnes līgumi?
Visvairāk populāro tokenu visā pasaulē
Piedāvājam ātrāko iekļaušanu sarakstā, plašāko populāro nākotnes līgumu tokenu izvēli, kā arī pielāgojamu 200x kredītplecu.
Nr. 1 likviditāte globāli
Vairāk nekā 90% tirdzniecības pāru piedāvā augstu likviditāti, nodrošinot stabilitāti ekstremālos tirgus apstākļos, lai novērstu negaidītas likvidācijas.
Zemākās komisijas maksas tirgū
Izmanto zemākās Futures komisijas maksas tirgū: 0.000% piedāvātājam un 0.000% ņēmējam
1. Šī izdales pozīcija ir pieejama tikai lietotājiem, kurus īpaši uzaicināja MEXC amatpersonas.
2. Katrs lietotājs var bez maksas saņemt izdales pozīciju tikai vienu reizi. Starpnieki, organizāciju lietotāji un apakškonti nav tiesīgi piedalīties šajā pasākumā.
3. Visiem dalībniekiem stingri jāievēro MEXC pakalpojumu sniegšanas noteikumi. MEXC patur tiesības diskvalificēt dalībniekus no dalības pasākumā, ja lietotāji pasākuma laikā nodarbojas ar negodīgām vai ļaunprātīgām darbībām.
4. MEXC patur tiesības mainīt šī pasākuma noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma.