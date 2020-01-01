--X kredītplecs. Dziļāka likviditāte, mazāka cenu starpība.

Futures produkti

USDT-M Futures

Beztermiņa nākotnes līgumi, izmantojot USDT kā nodrošinājumu

Tirdzniecība

MONĒTA-M Futures

Beztermiņa nākotnes līgumi kā nodrošinājumu izmanto kriptovalūtu

Tirdzniecība

USDC-M Futures

Futures, par kuriem norēķini veikti USDC

Seko jaunumiem

Nākotnes līgumu lielie dati

Iegūsti reāllaika datus par nākotnes līgumu tirdzniecību un pozīcijām. garo/īso pozīciju attiecību un likvidācijām, kā arī uzzini, ko ar saviem portfeļiem dara profesionāļi.

Kāpēc MEXC Futures?

Zemākās komisijas maksas tirgū

Tirgo, lai iegūtu zemāko komisijas maksu! -- nākotnes līgumu tirgus veidotāja komisijas maksas, -- nākotnes līgumu ņēmēja komisijas maksas.

Populārākie tokeni

Ātrākā iekļaušana biržas sarakstā, visplašākais kriptovalūtu klāsts, kas atbalsta vairāk nekā 600 nākotnes līgumu tirdzniecības pārus un piedāvā līdz pat --x kredītplecu ar brīvu pielāgošanu.

Labākā likviditāte nozarē

Vairāk nekā 90% tirdzniecības pāru piedāvā visaugstāko likviditāti, nodrošinot stabilitāti ekstremālos tirgus apstākļos, lai novērstu negaidītas likvidācijas.

Lietotāji pirmajā vietā

24/7 klientu atbalsta dienests prasmīgi un ātri atrisinās lietotāju problēmas.

Kas ir nākotnes līgumu tirdzniecība?

Šajā videoklipā ir aprakstīti nākotnes līgumu tirdzniecības pamati, un tas ļaus tev ātri saprast nākotnes līgumu tirdzniecību.

