24h apjoms (USD)
0
Futures tirdzniecības pāri
0
Nulles komisijas maksas tirdzniecības pāri
0
Futures līderu saraksts
Populārs
Pieaugums
Jauns
Populārs
Pieaugums
Jauns
Futures produkti
USDC-M Futures
Futures, par kuriem norēķini veikti USDC
Seko jaunumiem
Nākotnes līgumu lielie dati
Iegūsti reāllaika datus par nākotnes līgumu tirdzniecību un pozīcijām. garo/īso pozīciju attiecību un likvidācijām, kā arī uzzini, ko ar saviem portfeļiem dara profesionāļi.
Kāpēc MEXC Futures?
Zemākās komisijas maksas tirgū
Tirgo, lai iegūtu zemāko komisijas maksu! -- nākotnes līgumu tirgus veidotāja komisijas maksas, -- nākotnes līgumu ņēmēja komisijas maksas.
Populārākie tokeni
Ātrākā iekļaušana biržas sarakstā, visplašākais kriptovalūtu klāsts, kas atbalsta vairāk nekā 600 nākotnes līgumu tirdzniecības pārus un piedāvā līdz pat --x kredītplecu ar brīvu pielāgošanu.
Labākā likviditāte nozarē
Vairāk nekā 90% tirdzniecības pāru piedāvā visaugstāko likviditāti, nodrošinot stabilitāti ekstremālos tirgus apstākļos, lai novērstu negaidītas likvidācijas.
Lietotāji pirmajā vietā
24/7 klientu atbalsta dienests prasmīgi un ātri atrisinās lietotāju problēmas.
Kas ir nākotnes līgumu tirdzniecība?
Šajā videoklipā ir aprakstīti nākotnes līgumu tirdzniecības pamati, un tas ļaus tev ātri saprast nākotnes līgumu tirdzniecību.
Sāc savu nākotnes līgumu ceļojumu, noklikšķinot uz pogas zemāk!
Par MEXC nākotnes līgumiem
Skenē, lai lejupielādētu lietotniiOS un Android