ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

VārdsZLW

ReitingsNo.2642

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.22%

Apjoms apgrozībā72,331,834.1691

Maksimālais apjoms300,000,000

Kopējais apjoms300,000,000

Apgrozības koeficients0.2411%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena7.90901936,2021-08-25

Zemākās cena0.001408758341290602,2025-05-07

Publiska blokķēdeBSC

