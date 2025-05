ZKL

zkLink aggregates and unifies liquidity across Layer 2 rollups and Layer 1 blockchains. zkLink offers two core solutions: zkLink Nova and zkLink X, using zero-knowledge technology to unify liquidity access across connected blockchains and rollups.

VārdsZKL

ReitingsNo.1118

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.10%

Apjoms apgrozībā281,440,476

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms1,000,000,000

Apgrozības koeficients0.2814%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.748212614127982,2024-07-22

Zemākās cena0.02387713139076843,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

