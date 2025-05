ZKID

zkSync id is a one-stop solution for decentralised id and DeFi services on zkSync Era network. They provide .zksync and .era decentralised id with forever validity.

VārdsZKID

ReitingsNo.7699

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms100,000,000

Kopējais apjoms100,000,000

Apgrozības koeficients0%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.09730013529013776,2024-02-27

Zemākās cena0.000530465055804071,2025-02-01

Publiska blokķēdeZKSYNCERA

Nozare

Sociālie tīkli

