ZeroLend is one of the largest lending markets in DeFi with domination on Linea, zkSync, Manta, X Layer and Blast with a focus on liquid restaking tokens (LRTs) lending, real world assets (RWAs) lending, and account abstraction with over 200+ million in TVL.

VārdsZERO

ReitingsNo.1498

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā54,868,247,451

Maksimālais apjoms100,000,000,000

Kopējais apjoms100,000,000,000

Apgrozības koeficients0.5486%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.001404913233005357,2024-09-27

Zemākās cena0.000063029640660405,2025-05-30

Publiska blokķēdeLINEA

Nozare

Sociālie tīkli

