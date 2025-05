ZERC

zkRace is a front-running web3 horse racing game and the world's 1st cutting-edge zk-rollup infrastructure tailored for GameFi.

VārdsZERC

ReitingsNo.1457

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.16%

Apjoms apgrozībā120,000,000

Maksimālais apjoms120,000,000

Kopējais apjoms120,000,000

Apgrozības koeficients1%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena8.260150868374126,2021-11-25

Zemākās cena0.02809069306985466,2025-05-10

Publiska blokķēdeETH

