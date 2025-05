ZEN

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

VārdsZEN

ReitingsNo.291

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)109.59%

Apjoms apgrozībā16,050,915.625

Maksimālais apjoms21,000,000

Kopējais apjoms16,050,915.625

Apgrozības koeficients0.7643%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena168.15416287,2021-05-08

Zemākās cena3.092439889907837,2017-07-31

Publiska blokķēdeZEN

