YGG

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

VārdsYGG

ReitingsNo.349

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)4.42%

Apjoms apgrozībā524,006,528.881158

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms999,725,339.322777

Apgrozības koeficients0.524%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena11.495791520389345,2021-11-20

Zemākās cena0.119167900856695,2023-06-10

Publiska blokķēdeETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.