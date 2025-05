XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

VārdsXYM

ReitingsNo.557

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā6,153,776,453.718782

Maksimālais apjoms8,999,999,999

Kopējais apjoms8,446,032,861.28293

Apgrozības koeficients0.6837%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.77148755,2021-03-21

Zemākās cena0.007711837024539629,2025-05-28

Publiska blokķēdeXYM

