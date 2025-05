XTZ

Tezos is an open-source platform for assets and applications that can evolve by upgrading itself. Stakeholders govern upgrades to the core protocol, including upgrades to the amendment process itself.

VārdsXTZ

ReitingsNo.104

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0001%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.71%

Apjoms apgrozībā1,045,343,570.201672

Maksimālais apjoms∞

Kopējais apjoms1,065,467,456.403518

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2017-07-01 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0.47 USDT

Visu laiku augstākā cena9.175448161770554,2021-10-04

Zemākās cena0.314631309952,2018-12-07

Publiska blokķēdeXTZ

Nozare

Sociālie tīkli

