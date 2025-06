XRP

Ripple ir pamata valūta Ripple tīklā, kas var cirkulēt visā Ripple tīklā. Tās kopējais apgabals ir 100 miljardi, un tas pakāpeniski samazinās, jo pieaug pārskaitījumu skaits. Ripple darbības uzņēmums ir Ripple Labs (iekšienē bijis zināms kā OpenCoin). Ripple valūta ir vienīgā kopējā valūta Ripple sistēmā. Tā atšķiras no citām sistēmas valūtām. Piemēram, CNY un USD nevar tikt izlaisti ārpus tiltiņiem. Citiem vārdiem sakot, A tiltiņa izdoto CNY var izlaist tikai pie A tiltiņa, nevis B tiltiņa. Citādi to ir jāpārveido par B tiltiņa CNY caur izlīdzināmās rīkojumu sistēmu. Tomēr Ripple vispār neuzliek šādas ierobežojumu. Tas ir universāls Ripple sistēmā. Ripple (XRP), tāpat kā Bitcoin, ir digitāla valūta, kas balstīta uz matemātiku un kriptogrāfiju. Bet atšķirība no Bitcoin ir tāda, ka XRP spēlē savienojošo lomu un lepojas ar drošības garantijas funkciju Ripple sistēmā. Drošības garantija ir nepieciešama, jo piedaloties šajā protokolā, tiltiņam ir jātur mazs daudzums XRP.

VārdsXRP

ReitingsNo.4

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa0.0392%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2,86%

Apjoms apgrozībā58 938 652 386

Maksimālais apjoms100 000 000 000

Kopējais apjoms99 986 013 292

Apgrozības koeficients0.5893%

Izdošanas datums2011-04-18 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots0,005874 USDT

Visu laiku augstākā cena3.841939926147461,2018-01-04

Zemākās cena0.002802350092679262,2014-07-07

Publiska blokķēdeXRP

