XPLA

Xpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

VārdsXPLA

ReitingsNo.611

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)1.61%

Apjoms apgrozībā807,611,215.4165109

Maksimālais apjoms2,000,000,000

Kopējais apjoms1,999,925,189.6121

Apgrozības koeficients0.4038%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.4038622426564444,2023-03-16

Zemākās cena0.02474165620415294,2025-04-07

Publiska blokķēdeXPLA

IevadsXpla is an open-source blockchain hosting a vibrant ecosystem of decentralized applications (dApps) and top-tier developer tools. Xpla is based on Tendermint, a popular blockchain engine based on Byzantine fault-tolerant (BFT) consensus which is robust against double-spend attacks and is tolerant against a set of up to 1/3.Through IBC and COSMOS SDK, the Xpla blockchain can be easily connected with other various chains and is a developer-friendly chain.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.