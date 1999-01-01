XO

XOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

VārdsXO

ReitingsNo.

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0

Apjoms apgrozībā--

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms5,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena,

Zemākās cena,

Publiska blokķēdeSUI

IevadsXOCIETY is a POP shooter infused with RPG progression set in a deep cyberpunk world, backed by investors such as HASHED, Neoclassic, Spartan, KRAFTON, and Sui. Notably, as the flagship gaming project on Sui, Xociety is the first pre-loaded game on the Sui Play device.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina , un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.

MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.
Meklēt
Izlase
XO/USDT
XOCIETY
----
--
24h augstākā
--
24h zemākā
--
24h apjoms (XO)
--
24h summa (USDT)
--
Diagramma
Informācija
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Tirgus darījumi
Tūlītējie darījumi
Atvērtie orderi（0）
Orderu vēsture
Tirdzniecības vēsture
Atvērtās pozīcijas (0)
MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu Iepazīsti pasaulē vadošo kriptovalūtu biržu, kur pirkt, tirgot un pelnīt kriptovalūtu. Tirgo BTC, Ethereum ETH un vairāk nekā 3000 alternatīvo kriptovalūtu.
XO/USDT
--
--
‎--
24h augstākā
--
24h zemākā
--
24h apjoms (XO)
--
24h summa (USDT)
--
Diagramma
Orderu grāmata
Tirgus darījumi
Informācija
Atvērtie orderi（0）
Orderu vēsture
Tirdzniecības vēsture
Atvērtās pozīcijas (0)
Loading...