XCarnival is a lending aggregator for Metaverse assets, which offers innovative liquidation solutions for varieties of NFTs and long- tail crypto assets. As a pioneer of NFT lending provider, XCarnival has won the Championships of BSC Hackathon for Southeast Asia. It‘s also one of the first projects educating users to adopt the NFT-lending modes with mining rewards. XCarnival is a multi-chain protocol and will deploy on Ethereum, Polygon and Solana.

VārdsXCV

ReitingsNo.2341

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,04

Apjoms apgrozībā790.640.622

Maksimālais apjoms1.000.000.000

Kopējais apjoms1.000.000.000

Apgrozības koeficients0.7906%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.9394895604124345,2021-11-17

Zemākās cena0.000264223930471337,2025-02-04

Publiska blokķēdeBSC

