Chia Network is a blockchain that supports the creation and execution of smart contracts written in a custom-designed programming language called Chialisp. The project was founded by Bram Cohen, the inventor of the BitTorrent network. Chia's blockchain relies on a novel consensus mechanism called Proof-of-Space and Time (PoST) to secure the network and reach a consensus on transaction verification. The network also features a native token, XCH, that serves to reward network participants that help secure the chain.

ReitingsNo.259

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)36.79%

Apjoms apgrozībā13,957,509

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms32,332,509

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums2021-04-28 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1934.50687188,2021-05-03

Zemākās cena8.608855748047983,2025-02-03

Publiska blokķēdeCHIA

