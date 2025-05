XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

VārdsXAI

ReitingsNo.333

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)2.81%

Apjoms apgrozībā1,468,449,375.1638384

Maksimālais apjoms2,500,000,000

Kopējais apjoms1,932,465,924.2043545

Apgrozības koeficients0.5873%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.5967215506622041,2024-03-11

Zemākās cena0.03866533668546428,2025-04-09

Publiska blokķēdeARB

Nozare

Sociālie tīkli

