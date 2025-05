WUF

WUFFI is a community-driven, multi-chain meme coin focused on blockchain gamers. With a focus on innovation, inclusivity, and community engagement, WUFFI provides a fun and rewarding experience for its members across multiple blockchain networks.

VārdsWUF

ReitingsNo.961

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā83,590,909,191,109.33

Maksimālais apjoms100,000,000,000,000

Kopējais apjoms83,590,909,191,109.33

Apgrozības koeficients0.8359%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.000001672523205827,2024-07-21

Zemākās cena0.000000174345681239,2025-05-30

Publiska blokķēdeSOL

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.