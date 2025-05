WLTH

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

VārdsWLTH

ReitingsNo.1606

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.03%

Apjoms apgrozībā815,373,932.102307

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms984,234,653.962308

Apgrozības koeficients0.8153%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.21845549779906134,2024-07-22

Zemākās cena0.002104944606864166,2025-04-18

Publiska blokķēdeBASE

Nozare

Sociālie tīkli

