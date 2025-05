WLD

Worldcoin is an open source protocol, or system, created to help give everyone access to the global economy. It’s designed to be decentralized, meaning that ultimately its supervision and decision making will rest with its community of users.

VārdsWLD

ReitingsNo.49

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa0.0005%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)15.95%

Apjoms apgrozībā1,537,459,279.6879568

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms10,000,000,000

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena11.817127513504316,2024-03-10

Zemākās cena0.581715807558338,2025-04-07

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.