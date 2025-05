WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

VārdsWING

ReitingsNo.1861

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)10.40%

Apjoms apgrozībā5,029,529.04998927

Maksimālais apjoms10,000,000

Kopējais apjoms7,638,124.86998927

Apgrozības koeficients0.5029%

Izdošanas datums2020-09-15 00:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena140.806207937,2020-09-16

Zemākās cena0.20184338164159354,2025-05-25

Publiska blokķēdeONT

