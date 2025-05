WAT

WatBird Universe is a meme-powered, game-driven IP and brand, onboarding the next 100M+ users to $WAT by hijacking their attention via proven and viral mechanics.

VārdsWAT

ReitingsNo.2293

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.01%

Apjoms apgrozībā12,889,090,910

Maksimālais apjoms69,696,969,696

Kopējais apjoms69,696,969,696

Apgrozības koeficients0.1849%

Izdošanas datums2024-09-23 18:00:00

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.001106508681826231,2024-09-24

Zemākās cena0.000033036180529619,2025-05-29

Publiska blokķēdeTONCOIN

