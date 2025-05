WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

ReitingsNo.1084

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.08%

Apjoms apgrozībā711,607,432.6650972

Maksimālais apjoms1,000,000,000

Kopējais apjoms711,607,432.6650972

Apgrozības koeficients0.7116%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.20064258285841255,2022-02-04

Zemākās cena0.000638616003044836,2024-05-12

Publiska blokķēdeETH

