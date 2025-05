WAGMI

The WAGMI protocol is a limited TVL decentralised exchange with advanced liquidity provision strategies, GMI mechanics and leverage.

VārdsWAGMI

ReitingsNo.3312

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)%0,00

Apjoms apgrozībā0

Maksimālais apjoms0

Kopējais apjoms1.392.360.401

Apgrozības koeficients%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena252.59852045028907,2024-02-18

Zemākās cena0.001999700147962423,2024-08-05

Publiska blokķēdeKAVAEVM

