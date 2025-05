VRA

Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

VārdsVRA

ReitingsNo.977

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.12%

Apjoms apgrozībā9,624,357,318

Maksimālais apjoms100,249,906,818

Kopējais apjoms96,624,357,318

Apgrozības koeficients0.096%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.08682570790917889,2021-11-01

Zemākās cena0.000217033891668,2019-05-17

Publiska blokķēdeETH

IevadsVerasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal.

Nozare

Sociālie tīkli

etfindex:mc_etfindex_sourceAtruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.