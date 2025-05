VPP

Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

VārdsVPP

ReitingsNo.2838

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā106,988,748

Maksimālais apjoms500,000,000

Kopējais apjoms500,000,000

Apgrozības koeficients0.2139%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena1.1726244145680451,2021-11-02

Zemākās cena0.000548135892387658,2025-05-25

Publiska blokķēdeETH

