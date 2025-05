VOLT

Volt Inu ($VOLT) is a hyper-deflationary token whose aim is to invest in multiple asset classes such as NFTs, nodes, altcoins, staking & farming of stablecoins. This investment diversity allows mitigating the risk while taking advantage of the possible non-correlated growth of the trending assets.

VārdsVOLT

ReitingsNo.1046

Tirgus kapitalizācija$0.00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0.00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0.00%

Apjoms apgrozībā54,766,287,142,827

Maksimālais apjoms69,000,000,000,000

Kopējais apjoms69,000,000,000,000

Apgrozības koeficients0.7937%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.000003512928725348,2022-04-26

Zemākās cena0.000000170017262071,2024-09-01

Publiska blokķēdeETH

Atruna: Datus nodrošina cmc, un šie dati nav uzskatāmi par ieguldījuma veikšanas ieteikumu.