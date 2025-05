VIDT

VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents.

VārdsVIDT

ReitingsNo.2096

Tirgus kapitalizācija$0,00

Tirgus kapitalizācija pie pilnas emisijas$0,00

Tirgus daļa%

Tirdzniecības apjoms/tirgus kapitalizācija (24H)0,04%

Apjoms apgrozībā879 770 288

Maksimālais apjoms1 000 000 000

Kopējais apjoms1 000 000 000

Apgrozības koeficients0.8797%

Izdošanas datums--

Cena, par kuru aktīvs tika pirmo reizi izdots--

Visu laiku augstākā cena0.07410634862236275,2022-11-23

Zemākās cena0.000800171816463723,2025-05-31

Publiska blokķēdeETH

Nozare

Sociālie tīkli

